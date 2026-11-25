Archivo - La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Bizkaia, Esther Martínez, ha reivindicado este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, "la necesidad de que toda la sociedad y las administraciones se impliquen de manera real y efectiva en la lucha" para acabar con esta lacra, más allá de "mensajes y declaraciones".

En un acto político en Bilbao, la dirigente popular ha asegurado que "la violencia contra las mujeres es una de las grandes lacras" de la sociedad y "combatirla es una responsabilidad de todos". "No basta con declaraciones, campañas o discursos. Las mujeres necesitan protección real, recursos y garantías de que las instituciones van a estar a su lado cuando más lo necesitan", ha asegurado.

Martínez ha denunciado la gestión del Gobierno en materia de protección a las víctimas, ha lamentado "que se haya tratado a las mujeres como un instrumento político" y que haya "fallado en algo tan básico como garantizar que los dispositivos de protección funcionen correctamente".

"Es gravísimo que una mujer víctima de violencia machista pueda recibir una pulsera telemática defectuosa, un dispositivo que debería protegerla y que, sin embargo, puede fallar. Estamos hablando de vidas, de mujeres que viven con miedo y que necesitan tener la certeza de que el sistema de protección funciona. No hay excusas ni justificación posible para ponerlas en riesgo", ha afirmado.

Esther Martínez ha reclamado responsabilidades por los fallos detectados en los dispositivos de seguimiento de maltratadores, y ha denunciado "la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres".

"Proteger a una víctima no puede quedarse en un discurso, ni convertirse en una promesa que se desvanece cuando más se necesita. Cuando una mujer vive con miedo, las instituciones no pueden mirar hacia otro lado ni llegar tarde, tienen que estar, funcionar y proteger", ha asegurado.

DATOS DE BIZKAIA

En su opinión, "la gravedad de esta situación también se refleja en los datos de Bizkaia" porque, según ha subrayado, entre enero y octubre de este año se registraron 3.362 victimizaciones por violencia contra las mujeres, un 10,99% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de mujeres víctimas aumentó un 8,69%, hasta alcanzar las 2.676.

"Especialmente preocupante es el incremento del 20,75% de la violencia intrafamiliar. Detrás de cada cifra hay una mujer que necesita protección. Las instituciones no pueden limitarse a contabilizar casos: tienen que actuar, prevenir y garantizar que ninguna mujer se sienta sola ni desprotegida", ha remarcado.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la investigación de la Fiscalía Europea sobre "posibles irregularidades" en la gestión de fondos europeos destinados al Ministerio de Igualdad, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "haya accedido al Ministerio en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer el posible uso fraudulento de estos fondos".

La candidata del PP ha pedido "que se llegue hasta el final de la investigación y se aclaren todos los hechos, porque el dinero destinado a proteger a las mujeres debe servir para protegerlas, y no puede quedar bajo sospecha de una gestión irregular".

"Las mujeres víctimas de violencia machista no necesitan propaganda ni utilización política, necesitan que las instituciones estén a la altura, que se gestionen bien los recursos y que cada euro destinado a su protección se utilice correctamente", ha señalado.

La candidata popular ha emplazado a que se aborde la atención a las víctimas "de manera integral, garantizando no solo su seguridad, sino también el acompañamiento psicológico, las ayudas económicas, el acceso a una vivienda y los recursos necesarios para que puedan reconstruir sus vidas y salir de la situación de violencia".

"Una mujer que denuncia y decide salir de una situación de maltrato tiene que encontrar detrás a todas las administraciones, tiene que tener apoyo, alternativas, una vivienda si la necesita, asistencia psicológica y protección. Y, por encima de todo, tiene que poder vivir sin miedo a que su agresor esté en la calle y pueda volver a poner en peligro su vida", ha señalado.

Por último, ha pedido que "el 25 de noviembre no puede ser solo un día de mensajes y declaraciones". "La lucha contra la violencia machista exige compromiso, responsabilidad y hechos. La mejor política contra la violencia hacia las mujeres es protegerlas, acompañarlas y garantizar que nunca estén solas", ha concluido.