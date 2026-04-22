Más de 250 personalidades culturales y sociales se suman a la iniciativa Gernika-Palestina contra la guerra

Personalidades de la cultura se suman a la iniciativa Gernika-Palestina - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 personalidades de la cultura y la sociedad vasca se han sumado, junto a agentes sociales, políticos y sindicales, a la manifestación convocada para este sábado en San Sebastián por la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina contra la guerra y el genocidio en Palestina.

Algunas de las personalidades que se han adherido a la movilización, como los cineastas José Mari Goeneaga y Aitor Arregi, los actores Ramón Agirre o Iñake Irastorza, el músico Gorka Urbizu o miembros de la banda palestina Sol Band, han comparecido este miércoles junto al Kursaal donostiarra para hacer un llamamiento a tomar parte en la marcha.

El director teatral Fernando Bernués ha leído, en castellano, un comunicado en el que se recuerda que la sociedad civil vasca se ha solidarizado y movilizado en favor del pueblo palestino desde hace más de dos años. "Sabemos lo que es la guerra y la destrucción; lo vivimos en Gernika y por eso no podemos quedarnos callados", subrayan.

"Soñamos con que se cumpliría la legalidad internacional y que los criminales de guerra serían juzgados, que las organizaciones internacionales demostrarían su capacidad para resolver conflictos y que se cerrarían las puertas a nuevas guerras", destacan.

Desde Gernika-Palestina lamentan que, por el contrario, en los últimos meses "ha aumentado la violencia hacia Palestina: ataques ilegales, negación de la mínima ayuda humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos".

Además, inciden en que "ha aumentado la violencia y el genocidio y el conflicto se ha extendido a otros territorios". "No podemos permitirnos todo esto, no podemos considerar esta situación como algo normal. Euskal Herria no puede quedarse cruzada de brazos", subrayan.

Tras advertir de que "por no detener a tiempo el genocidio, ahora la situación es insostenible en todo el mundo", denuncian que "impera la impunidad, se vulnera sistemáticamente la legalidad internacional y se ha impuesto la lógica de la fuerza".

Por ello, alertan de que, si no se para a Israel y EEUU, "actuarán con toda impunidad por intereses geoestratégicos y económicos en Irán, Líbano, Cuba, Venezuela o Sudán". "Los pueblos ya los han juzgado, pero la justicia internacional también tiene que hacer su camino. Las relaciones económicas, comerciales y políticas, ni tampoco las culturales o deportivas, pueden continuar con normalidad", sostienen.

Finalmente, destacan que "desde el pueblo de Gernika, desde la memoria y la barbarie sufrida, en vísperas del 89 aniversario del bombardeo", se reunirán en San Sebastián este próximo sábado para "decir no a las guerras, no a los genocidios" y reivindicar "el derecho de todos los pueblos a nacer, a soñar y a sobrevivir siendo dueños de su destino".

MARCHA Y HOMENAJE

La manifestación partirá a las 17.30 horas desde el Boulevard donostiarra y finalizará en la terraza del Kursaal, donde se ha llevará a cabo una escenificación y un acto en homenaje a los ñiños y niñas que han sido asesinados durante el genocidio. En el mismo participarán el grupo palestino Sol Band, y miembros de los coros Aiztondo, Kantakidetza y Salatxo.

Desde la organización se ha animado a la ciudadanía a tomar parte en la movilización, inscribiéndose para ello en su página web, y han pedido que se acuda vestidos de negro "como señal de duelo y homenaje a las personas asesinadas durante el genocidio".

La movilización cuenta con el apoyo de más una veintena de organizaciones sociales y de los sindicatos LAB, Steilas, UGT-Euskadi, Etxalde, CCOO Euskadi y Navarra, Hiru y CGT. Asimismo, se han sumado EH Bildu, PSE-EE, Geroa Bai, EH bai, Ezker Anitza-IU, Sumar Mugimendua, Podemos Euskadi y PCE/EPK. PNV no participa como partido, aunque sus miembros pueden sumarse a nivel individual.