Más de 2.500 personas han tramitado presencialmente su regularización en Bizkaia según el subdelegado del Gobierno

El subdelegado del Gobierno de España en Bizkaia, Carlos García Buendía - EUROPA PRESS

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Bizkaia, Carlos García Buendía, ha revelado que, según los primeros datos de los que dispone, más de 2.500 personas han sido atendidas presencialmente en el territorio histórico desde que se abrió el plazo del proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España, y ha asegurado que, por el momento, "ha transcurrido con normalidad", sin "colas" ni "atascos en las oficinas", y que "hay citas suficientes" para lo que queda de plazo.

En declaraciones a Europa Press, García Buendía ha explicado que la "ansiedad previa" que existía en torno al inicio del proceso "se ha traducido en tranquilidad una vez ha empezado" en las 12 oficinas de Correos adscritas como en la del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con cuyos representantes están en contacto habitual.

"Se ha atendido en este momento a más de 2.500 personas en las distintas oficinas, presencialmente, porque hay que decir que la mayoría de las solicitudes posiblemente se estén presentando por vía telemática, pero la atención presencial es continua. Las citas se atienden normalmente y además con un número suficiente para que en este todavía mes y medio largo que nos queda de proceso podamos atender correctamente a todas las personas", ha explicado.

García Buendía ha asegurado que esta regularización es "muy importante para la sociedad y para dar seguridad jurídica" a las personas migrantes residentes para que "puedan desarrollar su proyecto de vida en España con total seguridad, con derechos y con trabajo digno".

Preguntado sobre las críticas que afirman que se integrará a personas con delitos anteriores, cree que responde a que "la política de la derecha" debe "tirar por tierra cualquier medida, cualquier iniciativa del Gobierno" y, en segundo lugar, a "las políticas en contra de las personas diferentes, de la inmigración, que no les gusta".

"Creo que son bulos que no debieran difundirse", ha afirmado, ya que, según ha recordado, "uno de los requisitos para regularizarse, de los poquitos que hay, es que esa persona no puede tener ningún delito". Ha recordado que, con este objetivo, se exige el certificado de antecedentes penales en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en el país.

ORIGENDE LOS DETENIDOS

Además, el subdelegado del Gobierno de España en Bizkaia considera que publicar el origen de las personas detenidas es "contraproducente para esa integración que necesitamos".

"Primero no aporta nada y luego no hay un análisis sociológico de esas cifras. Ese tipo de datos, sin ningún estudio ni análisis previo, no llevan a nada más que a una estigmatización, cuando la realidad detrás del origen de los que cometen delitos es otra", ha señalado.

En su opinión, "soltar" en un medio de comunicación el origen de una persona detenida "no aporta absolutamente nada, es más, puede estigmatizar a determinados colectivos". "Es una cuestión que a mí por lo menos no me interesa", ha manifestado.

LEY VASCA DE EMPLEO PÚBLICO

Respecto a la reforma de la Ley de Empleo Público Vasco, que encuentra en tramitación en el Parlamento Vasco, y preguntado por si debería exigirse a cualquier trabajador de la Administración Pública en Euskadi que hable euskera, Carlos García Buendía ha dicho que el actual sistema, que "tiene en cuenta la realidad sociolingüística por zonas", "funciona".

"La riqueza del euskera estamos convencidos de que hay que mantenerla, potenciarla" y "tiene una labor de cohesión social y hay que reforzarlo", ha expresado, pero cree que "no hay que imponerlo" se trata de "derechos laborales".

"¿Es bueno que todo el mundo conozca el euskera, que se siga potenciando su uso? Desde luego, pero los derechos laborales en algunos casos prevalecen", ha manifestado, por lo que cree que "modificar" este sistema "para ir un paso más allá no tiene ahora mismo ningún sentido".

Así, ha apuntado que la administración "es una parte de la sociedad, no es un todo", y opta por "incidir en conseguir que se hable más en determinadas actividades culturales que puedan potenciar ese uso del euskera", ligadas a la educación.

Pese a ello, no descarta que en el futuro llegue "un momento en el que en la administración todo el mundo sepa euskera", y le parece "positivo" que "no solo se atienda a la realidad socioingüística de hoy, sino a la de mañana, la de dentro de 10 años y la dentro de 20, que puede ir cambiando y haciendo que esos perfiles se vayan modificando".

PNV Y PSE, "COALICIONES SÓLIDAS"

Sobre el estado actual de la relación de los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE), tras expresar que "no le corresponde entrar a valorar las relaciones entre partidos", el subdelegado del Gobierno en Bizkaia ha querido defender que las alianzas entre ambos partidos "han dado lugar a relaciones de largo recorrido con los apoyos al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados". En su opinión se trata de "coaliciones sólidas a nivel de ayuntamientos, de diputaciones, Gobierno Vasco, que funcionan y dan solidez a las instituciones".

De entre los "muchos trabajos que están en marcha y que funcionan" entre ambos partidos, ha destacado las transferencias de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika. "El Gobierno de España está convencido de que esas transferencias tienen que tener lugar y el PNV evidentemente tiene interés en que se lleven a cabo", ha dicho.

Carlos García Buendía ha puesto en valor, en este ámbito, que "desde 2018 hasta 2025 se han materializado 23 competencias", y "en este último año se suman cinco más", entre las que ha subrayado la de prestaciones por desempleo, "que permitirá al Gobierno Vasco gestionar más de 800 millones de euros, la primera en España que tiene esta competencia".

En ese sentido, ha apostillado que la actualización del Estatuto de Gernika "es muy positivo y ese debate es interesante siempre que se plantee en términos de consolidar derechos adquiridos por las personas".

"Llevar a buen término lo que estaba previsto en 1979 con el estatuto, es decir, determinadas competencias que tienen que pasar a Euskadi, somos los primeros que estamos en ello", ha afirmado, para añadir que, respecto al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, "con 28 transferencias en 7-8 años, yo creo que vamos por el buen camino".