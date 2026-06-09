Más de 3.500 personas vulnerables participan en 290 experiencias culturales en el primer año de Gertu Kultura en Bizkaia

La responsable de Gertu Kultura Marta Font, en su intervención de la Sala BBK. - SALA BBK

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 personas en situación de vulnerabilidad han participado en 290 experiencias culturales en el primer año de actividad de Gertu Kultura en Bizkaia, una red que desde su puesta en marcha en mayo de 2025, ha contado con la colaboración de 30 programadores culturales y 149 centros sociales del territorio con el objetivo de acercar la actividad cultural vizcaína a "todo tipo de colectivos con barreras para acceder a ella".

Impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Bancaria BBK, el programa Gertu Kultura "continúa consolidándose" como una red de referencia para "avanzar hacia una cultura más accesible, inclusiva y participativa", según ha destacado la Sala BBK.

Gertu Kultura, la red que conecta de forma estable al sector cultural y social de Bizkaia, ha celebrado este martes el primer aniversario de su actividad con una jornada dedicada a los derechos culturales en la Sala BBK de Bilbao.

Bajo el lema "La cultura es tuya. Es tu derecho", el encuentro ha reunido a representantes institucionales, agentes culturales y sociales, personas expertas en derechos humanos y usuarias de entidades sociales, para reflexionar sobre "las desigualdades que todavía existen en el acceso y la participación cultural de las personas más vulnerables", así como sobre el papel de la cultura como herramienta "de inclusión, cohesión y transformación social".

Impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Bancaria BBK, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y el Departamento de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Gertu Kultura Bizkaia es una plataforma que trabaja para acercar la cultura a personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o riesgo de exclusión social.

"ELIMINAR BARRERAS"

A través de acciones de mediación, formación y sensibilización, el programa conecta de forma estable la programación cultural de Bizkaia con el sector social, "para eliminar barreras y generar nuevas oportunidades de participación", en palabras de Marta Font, responsable de Gertu Kultura.

La apertura institucional de la jornada ha contado también con la participación de la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi; , la diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga; , la subdirectora de Programación Cultural del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Domingo; y la directora de Obra Social de la Fundación Bancaria BBK, Nora Sarasola.

Las representantes institucionales han coincidido en destacar que "el acceso a la cultura es un derecho fundamental y un elemento clave para el bienestar, la participación comunitaria y la igualdad de oportunidades".

"FORTALECIENDO ALIANZAS"

Asimismo, han subrayado la importancia de seguir "fortaleciendo las alianzas" entre el ámbito cultural y el social, para garantizar que "todas las personas de Bizkaia puedan participar plenamente en la vida cultural del territorio en igualdad de condiciones".

En este sentido, Sarasola ha recordado que "la cultura no es un lujo, sino un derecho que pertenece a todas las personas", y ha puesto en valor el crecimiento experimentado por Gertu Kultura durante su primer año de funcionamiento en Bizkaia.

Por su parte, Antxustegi ha señalado que el principal valor del programa reside en "su capacidad para generar oportunidades reales de participación e inclusión", mientras que Arrizabalaga ha destacado la contribución de la iniciativa "a la construcción de espacios culturales cada vez más abiertos y conectados con la diversidad real que hay en nuestra sociedad".

La subdirectora Programación Cultural del Ayuntamiento de Bilbao ha asegurado que "los derechos culturales no son un concepto abstracto; sino la garantía de que todas las personas, sin excepción, pueden acceder, participar y contribuir a la vida cultural de su comunidad".

La celebración ha servido para hacer balance del primer año de actividad de Gertu Kultura Bizkaia. Según las cifras manejadas, desde su lanzamiento en mayo de 2025, más de 3.500 personas han participado en 290 experiencias culturales gracias a esta plataforma y al compromiso de 30 programadores culturales y la colaboración de 149 centros sociales del territorio.

En este sentido Font ha valorado que estos datos reflejan "la necesidad de contar con el impulso de una iniciativa como Gertu Kultura para acercar la cultura a colectivos que tradicionalmente han encontrado mayores dificultades para acceder a ella".

FORMACIONES EN ACCESIBILIDAD

Además de facilitar ese acceso a las actividades culturales, Gertu Kultura ha impulsado durante este periodo formaciones en accesibilidad e inclusión para programadores y espacios culturales, así como proyectos colaborativos para mejorar el acceso a la cultura y fortalecer los vínculos entre profesionales de los ámbitos social y cultural.

Entre ellos, destacan iniciativas como 'Museos y Alzheimer', experiencias culturales 'amigables' o el desarrollo de recursos prácticos como 'guías de anticipación' o fichas en 'lectura fácil'.

A lo largo de la mañana de este martes se han desarrollado varias mesas redondas y charlas que han abordado cuestiones como los derechos culturales, las desigualdades en la participación cultural y las políticas y estrategias necesarias para avanzar hacia una cultura más inclusiva

En ellas se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir eliminando barreras económicas, físicas y también sociales, han asegurado desde la sala BBK.

El encuentro ha concluido con la presentación de experiencias desarrolladas en distintos territorios del Estado que muestran cómo los procesos creativos y la participación cultural "son herramientas eficaces para la inclusión social, la construcción comunitaria y el ejercicio efectivo de los derechos culturales".

La plataforma Gertu Kultura Bizkaia forma parte de la red estatal Apropa Cultura, un programa de referencia en el ámbito de la cultura inclusiva que nació en Cataluña hace casi dos décadas y que, ahora, opera en múltiples territorios del Estado como Acerca Cultura -como Gertu Kultura en Gipuzkoa y Bizkaia- con el objetivo de "garantizar el acceso y la participación cultural de todas las personas".

Desde enero de 2026, además, el programa forma parte de la Red Estatal de Cultura Inclusiva, reforzando así su compromiso con "la construcción de una cultura más accesible y diversa", ha concluido Font.