Más de 900 equipos de 32 países convertirán a Gipuzkoa en epicentro del fútbol base mundial con la Donosti Cup

SAN SEBASTIÁN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa volverá a convertirse en el epicentro del fútbol base mundial con la celebración del 6 al 12 de julio de la 34a edición de la Donosti Cup. El torneo reunirá a 910 equipos de 32 países en una semana en la que la deportividad, el intercambio cultural y la solidaridad serán los grandes protagonistas.

En un acto celebrado esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, los organizadores han destacado que con la incorporación de Angola, Hong Kong, Estonia, Mongolia, Malasia, Polonia, Puerto Rico y Uruguay, el torneo alcanza los 90 países participantes desde su fundación en 1992.

EEUU, con 92 equipos, volverá a ser el que lleve la mayor representación foránea, seguido de Francia (54) y México (10). El resto de países representados serán Australia, Bélgica, Canadá, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Etiopía, Filipinas, Ghana, Honduras, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Palestina, Portugal, Reino Unido, Rusia y Venezuela.

En el ámbito estatal participarán equipos de nueve comunidades autónomas. Cataluña, con 195 equipos, y Madrid, con 87, serán las delegaciones más numerosas. Gipuzkoa aportará 363 equipos, lo que convierte nuevamente a la Donosti Cup en el evento deportivo con mayor participación de deportistas guipuzcoanos de 2026: cerca de 6.500 jugadores y jugadoras.

En esta edición se han vuelto a poner en marcha las becas Rural Kutxa-Donosti Cup, destinadas a facilitar la participación de jóvenes futbolistas guipuzcoanos en condiciones económicas desfavorables.

EL FÚTBOL FEMENINO, PROTAGONISTA

La Donosti Cup reunirá este año a más de 3.000 jugadoras, con la participación de cerca de 200 equipos femeninos. Entre ellos destacan el Sporting Clube de Portugal, SL Benfica y el FC Fleury 91, de la Primera División francesa, que debutará en el torneo.

Como novedad, el miércoles se celebrará el Donosti Cup Women's Day, una jornada íntegramente dedicada al fútbol femenino en el Miniestadio de Anoeta, con partidos durante todo el día y diferentes actividades orientadas a dar visibilidad a referentes femeninos y seguir impulsando la igualdad de oportunidades a través del deporte.

Además, la Donosti Cup estrenará este año el Premio Vicky López, que reconocerá a la jugadora más destacada del torneo. La internacional española, actual jugadora del FC Barcelona y de la selección absoluta, y que este año ha recibido el Golden Girl, disputó la Donosti Cup con el Madrid CFF en varias ediciones antes de dar el salto a la élite.

La Donosti Authentics Cup celebrará su sexta edición con la participación de ocho equipos procedentes de Francia, Cataluña y Euskadi, consolidándose como una de las iniciativas más especiales del torneo.

La Fundación Donosti Cup volverá a reforzar su compromiso social invitando este año a la ONG Live Active (Angola), a Tramontana La Mina (Cataluña) y a la Asociación Cultural Al Bustan Centre (Palestina).

Además, durante las mismas fechas se celebrará en Gaza la 1a edición de la Donosti Cup Gaza, impulsada por el club Champions Club y con la colaboración de la Fundación Donosti Cup. En dicho torneo participarán doce equipos gazatíes.

CEREMONIA INAUGURAL

La organización espera reunir a 20.000 personas en la ceremonia inaugural, que se celebrará el martes 7 de julio en el Donosti Arena (Illunbe). Debido a las obras de ampliación del Estadio de Anoeta, el acto se trasladará este año a Illunbe y, por primera vez, se dividirá en dos sesiones: 18.30 y 21.30 horas.

Además del tradicional desfile de las delegaciones participantes, la ceremonia contará con las actuaciones de Süne, que toma el relevo a Leire MartÍnez, el grupo de pop, Bombai, la bailarina guipuzcoana Irati González, y la academia Bamboo Dance.

La Donosti Cup disputará más de 2.254 partidos en 60 campos de fútbol repartidos por 50 localidades de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y el País Vasco francés. Como novedades, este año se incorpora la Ciudad Deportiva de la SD Eibar, en Areitio (primera sede en Bizkaia), donde se utilizarán tres campos de hierba artificial, y el Stade Jean Poulou, en Ciboure, con dos campos de césped natural. Más de 270 árbitros dirigirán la competición, entre ellos 20 árbitros internacionales procedentes de nueve países.

La Donosti Cup volverá a generar un importante impacto económico y turístico en Gipuzkoa. El torneo reunirá a 16.000 jugadores (6.000 locales, 6.000 nacionales y 4.000 extranjeros), además de más de 10.000 acompañantes, con una estancia media de 6,2 noches, lo que supondrá alrededor de 124.000 pernoctaciones.