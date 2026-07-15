Más de un centenar de pescadores guipuzcoanos jubilados asisten este jueves al Homenaje a la vejez del marinero

Archivo - Puerto donostiarra. - IREKIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de pescadores guipuzcoanos jubilados asistirán este jueves en San Sebastián al Homenaje a la vejez del marinero durante la festividad de la Virgen del Carmen. La jornada contará con representación del Ayuntamiento donostiarra, Gobierno Vasco, la Diputación foral de Gipuzkoa y representantes del sector pesquero.

Este acto central reunirá a más de un centenar de pescadores jubilados de toda la provincia, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la mar.

La jornada institucional, que dará comienzo a las diez de la mañana en el Consistorio donostiarra, servirá de punto de encuentro entre los homenajeados y las principales autoridades autonómicas, forales y sectoriales, "poniendo en valor el arraigo, el esfuerzo histórico y el peso cultural del sector pesquero en Gipuzkoa", según han informado desde Kofradia Itsas Etxea.

Tras el acto institucional, al que se prevé que asistan el alcalde donostiarra, Jon Insausti, el presidente de la Federación de Pescadores de Gipuzkoa, Norberto Emazabel, la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, y la diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, así como representantes de las cofradías de pescadores de Gipuzkoa, a las 11.00 horas tendrá lugar la Procesión Marítima de la Virgen del Carmen a bordo de la embarcación Isturiz I.

A continuación, a las 12.15 horas se celebrará una Misa en Honor a la Virgen del Carmen para poner el broche final a la jornada.