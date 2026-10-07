Más lluvia este jueves en Euskadi, especialmente en la vertiente cantábrica

Archivo - Varias personas caminan con paraguas bajo la lluvia - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi más lluvia, especialmente en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. Por la tarde y noche las precipitaciones serán menos frecuentes y a últimas horas irán remitiendo.

En la mitad sur, lloverá de forma débil por la mañana y remitirá por la tarde con apertura de claros. El viento del norte-noroeste soplará con rachas fuertes por la mañana en el litoral. Las temperaturas irán en ligero descenso y se moverán en valores otoñales.