'Match Bilbao Bizkaia' reúne a 42 turoperadores de 14 países de Europa central y del Este

Visita de turoperadores a Euskadi - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa 'Match Bilbao Bizkaia' reunirá desde este martes y hasta el 10 de octubre a 42 turoperadores de 14 países de Europa Central y del Este, que participarán en visitas profesionales, encuentros de networking y más de 500 reuniones de negocio con empresas locales del sector turístico.

Durante cinco días, Bilbao Bizkaia recibirá a agentes turísticos provenientes de Letonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Grecia y Turquía, que participarán en las jornadas de trabajo de promoción turística inversa para conocer de primera mano el territorio Bilbao Bizkaia.

Enmarcado en la Estrategia de Turismo Bilbao Bizkaia 2030, el programa apuesta por profundizar y fortalecer su presencia en mercados emergentes con el objetivo de inspirar a los países de Europa Central y del Este "en el conocimiento e interés por Bilbao Bizkaia". Además, el Ayuntamiento ha destacado que la buena conectividad aérea existente entre Europa y Bilbao es "clave para facilitar la generación de nuevas oportunidades en materia de promoción turística".

Esta iniciativa que celebrará su tercera edición permite presentar a los turoperadores y agentes profesionales de esos países el destino turístico Bilbao Bizkaia. Además de conocer el destino en estos días, se celebrarán diversas actividades de networking con 37 empresas locales de la cadena de valor turística de la ciudad. En este workshop está previsto celebrar 567 de reuniones de negocios entre los participantes europeos y las empresas locales.

Las anteriores ediciones del programa Match Bilbao- Bizkaia se celebraron en los años 2022 y 2024. En la edición del 2022 visitaron el territorio turoperadores de los mercados europeos más consolidados (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia) y en la edición 2024 turoperadores de Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Singapur).

VISITAS Y ENCUENTROS PROFESIONALES

El grupo de 42 profesionales del ámbito turístico procedentes de Europa del Este y Europa Central tendrán la oportunidad de conocer durante cinco días los lugares más emblemáticos de Bilbao Bizkaia y otros destinos estratégicos de Euskadi.

La primera jornada comienza este martes con una visita guiada por el estadio de San Mamés y su museo, que finalizará con una jornada de networking entre los turoperadores y las empresas locales.

El segundo día, por la mañana, conocerán uno de los enclaves más representativos de Bizkaia como es el entorno de Urdaibai, donde visitarán Gernika, Bermeo y el mirador de San Juan de Gaztelugatxe. a la tarde se acercarán al Parque Natural de Urkiola. Un día en el que además de la ciudad conocen la costa y el entorno natural rural.

El jueves 8, la delegación partirá a San Sebastián para visitar la ciudad y su oferta turística complementaria a la ciudad de Bilbao. Por la tarde, la delegación verá el puente Colgante de Bizkaia, patrimonio de la Humanidad.

El último día, viernes 9 de octubre, se centrará en un Workshop, donde están previstas diversas reuniones y, tras una tarde visitando la Villa bilbaína, el viaje finalizará con una visita guiada en el Museo Guggenheim Bilbao y un encuentro que contará con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

El proyecto Match Bilbao Bizkaia, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, cuenta con la colaboración de Turespaña y Wizz Air como colaboradores estratégicos.