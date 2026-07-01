Las matriculaciones de turismos en Euskadi crecen un 3,9% en el primer semestre

Archivo - Un turismo nuevo a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

ILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado, en los seis primeros meses del año, un total de 15.153 matriculaciones de turismos y todoterrenos, lo que supone un incremento del 3,9% en comparación con el primer semestre de 2025, según los datos hechos públicos este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Por territorios, Bizkaia concentra 7.958 de los nuevos vehículos, lo que respresenta un aumento del 3,54% en términos interanuales. Otras 4.455 corresponden a Gipuzkoa, con un crecimiento del 4,55%, y 2.740 a Álava, con una subida del 3,75%.

Por lo que respecta a los datos del pasado mes de junio, se ha cerrado con 3.149 matriculaciones en Euskadi, un 7,4% más que hace un año. De ellas, 1.638 se han realizado en Bizkaia (un 6,43% más que en junio de 2025), 926 en Gipuzkoa (un 9,46% más) y 585 en Álava (un 6,65% más).