Matute cree que Feijóo ha demostrado que "no hay un PP bueno y un Vox malo", sino que "tanto monta, monta tanto"

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante la comparecencia del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ante la Comisión de investigación de la Dana, en el Congreso de los Diputados - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha afirmado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, demostró este lunes en la comisión de investigación de la gestión de la Dana que "no hay un PP bueno y un Vox malo", sino que "tanto monta, monta tanto".

El dirigente del grupo soberanista se ha referido, de esta forma, a la actitud que mantuvo Feijóo en el Congreso, en el que la socialista Carmen Martínez tuvo que llamarle la atención en diversas ocasiones por insistir en mencionar a ETA y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en el interrogatorio realizado por Matute.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el portavoz adjunto de EH Bildu ha señalado que el líder de los 'populares' igual cree que "le ha servido para mucho" lo que hizo ayer porque hay elecciones el domingo en Aragón, "donde necesita arañar votos a la fuga que se le va Vox" para "no depender exclusivamente de ellos". No obstante, él considera que "demostró que no hay un PP bueno y un Vox malo, y que tanto monta, monta tanto el PP como Vox".

Según ha apuntado, el líder del PP también "demostró que la ignorancia es atrevida, tapó de arrogancia toda su ignorancia", y "menospreció el objetivo de la comisión, que era dar respuesta desde lo político a los problemas y a las incapacidades" que se produjeron en la Dana, "aparte de sus mentiras, para evitar que esto vuelva a pasar".

"Yo soy educado siempre, hasta cuando me vierten barbaridades encima de mi cara, con cosas que yo he denunciado y me he atrevido a denunciar cuando era más difícil hacerlo, mientras otros miraban para otro lado", ha señalado en alusión a ETA.

Oskar Matute ha indicado que él podría haber respondido a Alberto Núñez Feijóo que, "quien ha tenido más relación con ETA, han sido los emisarios del PP, que se reunieron en Zurich y en Burgos, durante una etapa muy concreta del Gobierno de José María Aznar".

CÁCULO POLÍTICO

"Yo nunca he tenido una reunión con ETA", ha subrayado, para apuntar que, en todo caso, él quiere centrarse en que ayer Feijóo "mintió". "Destapó cuál fue su esencia y su naturaleza en toda la gestión de la Dana, que era no perder posiciones políticas, que fue puro cálculo político y electoral", ha añadido.

A su juicio, lo que muestran "los 23 WhatsApp que se intercambia" con el dimitido presidente valenciano, y que entrega cuando se los exige la juez, es que "solo le hablaba de que la comunicación era la clave, y sobre qué había hecho el Gobierno (de Pedro Sánchez) y qué no había hecho para ver por dónde podía atacarle".

"Eso dejaba en muy mal lugar a las víctimas en ese momento y las sigue dejando hoy, porque yo creo que, para cualquier víctima, las de ETA, las de la Dana, las del tren de Adamuz y cualquiera que haya, la verdad, justicia y reparación están por encima de nuestras intencionalidades políticas, porque primero está el pueblo y, después, en todo caso, está el partido", ha subrayado.

Para el diputado de la formación soberanista, "lo que no puede taparse es que él mantuvo a Mazón durante el tiempo que consideró necesario". De hecho, ha recordado que, cuando este le comunica que va a dimitir como presidente, Núñez Feijóo le pregunta si estaba "completamente seguro" y si lo había "meditado bien".

"¿Hacía falta después de 14 manifestaciones en el País Valenciano exigiendo su dimisión, con un pueblo enervado por lo que entendía que había sido un abandono total, también y fundamentalmente de Mazón, que le planteara si lo había meditado bien?", se ha preguntado.

Matute ha recordado que Carlos Mazón "mintió" en la comisión parlamentaria al Congreso de los Diputados, por lo que "ha cometido un delito que tiene carácter penal", pero "sigue siendo diputado del PP y sigue siendo afiliado al Partido Popular", al que Feijóo "mantiene". "Esa es su catadura moral", ha censurado.