Matute insta a "no volverse histéricos" al pedir dimisiones y a guardar duelo, aclarar hechos y luego responsabilidades

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, acompañado por el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, durante la presentación de candidatos que encabezan la lista al Congreso - Unanue - Europa Press

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha instado a "no volverse histéricos" con las peticiones de dimisiones por el grave accidente de trenes de alta velocidad en Urda de Toledo, y ha emplazado al acompañamiento en su duelo a las víctimas, la búsqueda de la verdad y esclarecimiento de lo ocurrido. "Y después dirimir las responsabilidades, sea quien sea", ha indicado.

En una entrevista en Radio Euskadi, Matute ha expresado su solidaridad, "respeto absoluto" a las víctimas y acompañamiento en su duelo, además de búsqueda de la verdad y esclarecimiento de todo lo ocurrido. Será después, según ha propuesto, cuando "habrá que dirimir las responsabilidades, sea quien sea". "No nos volvamos histéricos en la espiral de velocidad de peticiones de dimisiones", ha subrayado.

Además, ha asegurado que "no es justo que se señale al eslabón más débil de la cadena". "Todo hace pensar que habido una concatenación de fallos técnicos y humanos. La falta de mantenimiento de las vías también es más que evidente", ha manifestado.

BUENAS EXPECTATIVAS PARA EH BILDU

El que será el próximo portavoz del grupo soberanista en el Congreso ha advertido que, "ese a los giros de guión y las zancadillas que quieran poner a EH Bildu", en precampaña y campaña, no van "a caer". "Tenemos muy buenas expectativas porque lo palpamos en la calle. Vamos a mantener la línea de trabajo de estos años, sin equidistancias", ha apuntado.

A su juicio, se trata de "defender la democracia o deslizarse por la senda del autoritarismo y la barbarie". "Eso es lo que nos jugamos el 29N. Euskal Herria va a dar la talla y va hacer que nuestros votos pesen", ha insistido.

También ha alertado de que "la ultraderecha no oculta su agenda". "Si Vox gobierna, amenazan con recortes de autogobierno y el desmontaje del estado del bienestar", ha indicado.

VANDALISMO

En cuanto al "vandalismo, la violencia y el saqueo" que se ha observado, por ejemplo, el pasado lunes en Bilbao, ha subrayado que "van en contra de aquello que les hace sentirse rabiosos". "Así no lograrán solución al problema de la vivienda, la precariedad laboral o la falta de expectativas de futuro. Las imágenes de Bilbao y Barcelona son lamentables, no son de buen gusto", ha indicado.

Oskar Matute ha recordado que todas las organizaciones vascas que se movilizaron "pacíficamente" contra el agitador Vito Quiles "se han desmarcado" de la violencia posterior a las manifestaciones. Además, ha remarcado que el PP, por su parte, "apoya y financia económicamente al agitador ultraderechista".

"Hay una voluntad permanente de embarrar la campaña y de salpicar a EH Bildu en cualquier cosa que suceda. Utilizar unos gritos poco afortunados (de 'Gora ETA militarr') para establecer una causa-efecto es peligroso, electoralista y poco riguroso. Sobra impostura, no todo vale en política. Ya pueden llenar el mar de anzuelos que EH Bildu no va a caer en ninguna trampa", ha avisado.

"UNIDAD POPULAR"

Matute ha reivindicado que "la unidad popular y el frente amplio de Euskal Herria se llama EH Bildu, un proyecto que sigue teniendo las puertas abiertas". "En la lucha contra el autoritarismo no sobra nadie, falta gente", ha apuntado.

Respecto a la huelga general convocada para el 11 de noviembre, ha dicho que "va ser histórica". "Se necesitan medidas urgentes y estructurales frente a la emergencia habitacional. EH Bildu apoyará los dos decretos. Invito al PNV a que reflexione y atienda el clamor de las calles el 11N", ha concluido.