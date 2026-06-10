MEDEL celebra el viernes en Bilbao su Congreso para abordar los retos en materia de migración y derechos fundamentales

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación judicial progresista europea MEDEL celebrará este próximo viernes en Bilbao su congreso con el título "Doble frontera: género e infancia en las migraciones modernas", en el que abordará los retos en materia de migración y derechos fundamentales.

Con este encuentro, MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés), pretende "reivindicar la vigencia del Derecho Internacional Público, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Europea de Derechos Humanos, y los instrumentos de protección de las personas migrantes y desplazadas", con especial atención a "las mayores dificultades que afectan a mujeres y menores, quienes sufren una doble vulnerabilidad derivada de su condición de género y edad".

El Congreso ha sido organizado por la asociación europea, Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La inauguración tendrá lugar a las 10.00 horas del viernes en la Sala Ellacuría de la Universidad de Deusto.

En ella estarán presentes la diputada foral del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, el decano de Derecho de la Universidad de Deusto, José Ramón Intxaurbe, la presidenta de MEDEL, Mariarosaria Guglielmi, la representante de la Unión Progresista de Fiscales, María José Berdugo, y la de Juezas y Jueces para la Democracia, Marta Altea.

El Congreso contará con la participación de destacados especialistas en la materia, además de los miembros de las asociaciones judiciales organizadoras. El encuentro será un espacio de reflexión y debate sobre los retos actuales en materia de migraciones y derechos fundamentales, "con una perspectiva jurídica, crítica y comprometida con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos".