Un médico del Hospital Donostia publica "La enfermera", una novela sobre crímenes ambientada en parte en Urgencias

Martín Torres - ASIER ELGEZUA

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Martín Torres (La Rioja, 1983) acaba de publicar su primera novela, "La enfermera" (NdeNovela), un thriller médico sobre misterio y crímenes ambientado en parte en la planta de Urgencias del Hospital Universitario Donostia, donde el propio autor desempeña su labor como facultativo desde hace cinco años.

En una entrevista a Europa Press, por el lanzamiento de este su debut literario, Torres describe la novela, protagonizada por una enfermera y un médico militar retirado, como "un thriller médico salvaje ambientado en un hospital donde nada es lo que parece, donde la trama se entrecruza con el festival de cine de San Sebastián, y que combina la crudeza del 'noir clásico' con la tensión del thriller moderno".

Tras afirmar que, desde su punto de vista, es novela "ideal para este verano y un libro adictivo", y preguntado por de dónde ha sacado las ganas y el tiempo para escribir tras salir de un turno como el de Urgencias, asegura que "del mismo sitio de donde se encuentran las fuerzas en mitad de una guardia, poniéndose a ello sin darle vueltas, intentando no quejarte y dando con el tono adecuado. El resto es mucho café y pocas horas de sueño".

Respecto a si el deseo de escribir ficción era una forma de desconectar de lo que veía en el trabajo, Torres precisa que "la teoría dice que al trabajo no puedes llegar con tus cargas personales, ni llevarte a casa las del hospital", pero que "ocurre más de lo que debería".

"Cuando me senté a escribir, sólo pretendía crear un thriller entretenido, pero las escenas médicas no dejaban de aparecer, aportando realismo y profundidad a los personajes y a la trama", ha explicado, para añadir que "lo que se lee en torno a la actividad médica, "son casos reales porque me di cuenta de que, al volcar esos pedazos de verdad cruda en mitad de una ficción, los aspectos más duros del trabajo se volvían algo más ligeros".

En ese sentido, y cuestionado sobre cuánto hay en la novela que le haya inspirado su trabajo o le haya venido la inspiración a raíz de lo visto en su trabajo, el galeno riojano remarca que, al inicio del libro, ha incluido un aviso para "advertir que todos los casos clínicos y los procedimientos, son reales; incluso los más macabros o los detalles de los asesinatos pero novelando ciertos aspectos, obviamente".

En este punto, Torres precisa que esto puede resultar "chocante" para el lector pero, "los que trabajamos en un hospital sabemos que allí la realidad supera a la ficción, que la realidad es implacable y que escribiría tramas más duras que un novelista porque, a veces, atendemos escenas que no resultarían creíbles en las líneas de una novela".

Sobre si ha llevado crímenes y situaciones al extremo en favor de la acción trepidante y buscando enganchar al lector, Torres lo niega porque "la realidad que vivimos ya es suficientemente extrema de por sí".

Lo que ha intentado, añade, es "tratar los casos con cuidado para que nadie pueda reconocerse. He novelado la realidad, la he ajustado a la trama porque, al fin y al cabo, esto es una thriller y lo que prima es que las escenas sean adictivas para el lector. Pero cada caso clínico y cada procedimiento que aparecen en el libro es completamente real".

SAN SEBASTIÁN DE ESCENARIO

Preguntado por cómo de apropiada es una ciudad como San Sebastián para un relato de las características del suyo, Torres explica que "la trama requería un hospital grande, y podía haber estado localizada en cualquier ciudad, pero San Sebastián es el lugar perfecto para crear la atmósfera adecuada".

Desde su perspectiva, prosigue, "San Sebastián y Gipuzkoa son un entorno que aporta mucho al misterio porque el lugar nos propone un juego de contrastes: la belleza del paisaje con lo oscuro del clima; el glamour del festival de cine con lo sórdido del crimen. Lo rural y lo urbano. La montaña y el mar. Lo moderno y el folclore".

Y, por último, "la mitología vasca, que es oscura y mezcla lo cotidiano con lo terrorífico de una manera muy natural, sin necesidad de grandes efectos", enumera.

Sobre cómo de difícil ha sido evitar los estereotipos habituales de la ficción en torno al mundo médico, el facultativo cree que "hay muchas ficciones de éxito ambientadas en hospitales, pero muy pocas se ajustan a la realidad porque hay estereotipos que se repiten porque son reales pero, otros son auténticos disparates", considera.

Por ello, al escribir 'La Enfermera' se enfrentaba al "doble reto" de crear un ambiente "comprensible y atractivo" para quien "no ha pisado un hospital en su vida" y, al mismo tiempo, "lo suficientemente realista como para que mis propios compañeros lo reconocieran".

Respecto a si cree que lo ha logrado, Martín Torres asegura que recibe mensajes "tanto de lectores que no han trabajado nunca en sanidad como de profesionales de la salud a los que la novela parece haber gustado por igual a unos y otros".

SANIDAD Y MÉDICOS

Como médico, y preguntado por si la situación que viven los médicos y la sanidad en Euskadi y España, daría para una novela de terror más que para un thriller, Torres asegura que "urgencias ha sido y seguirá siendo siempre un ambiente duro casi por definición" aunque, precisa que "estamos acostumbrados a adaptarnos, a resistir y a marcar el tono que requiere cada guardia, sin quejarnos".

En cuanto a la situación actual de la Sanidad, "generalizando, es complicada, sí, pero hay compañeros mucho más capacitados y con más perspectiva que yo para hablar de ello" zanja.

Por último, y cuestionado sobre si esta novela es una incursión puntual en la literatura o tendrá continuación, Martín Torres asegura que dependerá totalmente del interés de la prensa, del apoyo de la librerías y, sobre todo, "del cariño y la pasión de los lectores" porque, por su parte, si 'La Enfermera' gusta y los lectores quieren más, "Sophie Boussignac y Víctor Viso tienen muchas más aventuras por delante que estoy deseando escribir", concluye.