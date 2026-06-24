Medio centenar de bomberos combaten el incendio en Galarreta (Álava), agravado por "el viento y las fuertes temperaturas

Archivo - Incendio en Álava - Carlos González - Europa Press - Archivo

VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de extinción del incendio en el monte Galarreta (Álava) se ha reforzado de forma importante durante esta mañana, tras verse agravado por un cambio brusco del viento y la altas temperaturas, con lo que el operativo cuenta con medio centenar de personas trabajando sobre el terreno, con el objetivo de "volver a perimetrarlo, contener su avance y evitar que se extienda".

Fuentes del organismo autónomo de los Bomberos Forales de Álava han informado a Europa Press de que, en estos momentos, trabajan en la zona tres helicópteros y dos hidroaviones. Uno de los hidroaviones es un FOCA procedente de Zaragoza, con capacidad de recarga en vuelo, movilizado para apoyar las labores de extinción.

En cuanto a medios humanos, el operativo cuenta con alrededor de 50 personas trabajando sobre el terreno. Entre ellas, hay una veintena de bomberos de los parques de Álava, personal de las brigadas forestales, una brigada procedente de Soria y la brigada de Agricultura. Además, se ha solicitado apoyo a Bizkaia y Gipuzkoa, para "reforzar los trabajos en la zona de frontera" con Gipuzkoa y en otros puntos del perímetro.

El trabajo principal se centra ahora en volver a cerrar el perímetro del incendio. Para ello, se está actuando con maquinaria pesada, especialmente 'bulldozers', y también con trabajo manual de las cuadrillas, abriendo líneas de defensa y cortafuegos con herramientas manuales allí donde la maquinaria no puede acceder.

"LABORES ESPECIALMENTE COMPLEJAS"

El organismo de los bomberos forales ha explicado que las labores son "especialmente complejas" por la orografía del terreno, con zonas de fuerte pendiente, escarpadas y de muy difícil acceso, a lo que se suma la situación meteorológica, con altas temperaturas, sequedad acumulada y viento, especialmente en las cotas más altas.

Por el momento, no se va a ofrecer una estimación de hectáreas afectadas, con el propósito de realizar la medición cuando sea posible, con mayor precisión, previsiblemente mediante un vuelo con drones, para poder facilitar un dato contrastado y no una estimación visual.

El objetivo del operativo durante las próximas horas sigue siendo controlar el incendio, consolidar el perímetro y evitar que el fuego avance hacia nuevas zonas.