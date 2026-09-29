Melgosa se reunirá este jueves con Elma Saiz para reclamarle de nuevo las competencias exclusivas en materia migratoria

Archivo - La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (dcha), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz - IREKIA - Archivo

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, se reunirá este 1 de octubre con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para reclamarle de nuevo "las competencias exclusivas" en materia migratoria y analizar diversos ámbitos vinculados a la gestión de extranjería en Euskadi.

Así lo ha anunciado Melgosa este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, en una rueda de prensa, en la que ha precisado que se trata de una reunión que ya estaba prevista desde hace tiempo y que tuvo que aplazarse como consecuencia de la crisis migratoria vivida este verano en Ceuta.

Al respecto, Melgosa ha subrayado que el Ejecutivo autonómico tiene una "reivindicación muy clara", las competencias exclusivas en materia migratoria" para Euskadi.

El Gobierno Vasco, dentro de la agenda bilateral que mantiene con el Estado, quiere aprovechar la reunión para analizar las capacidades que Euskadi pueda desarrollar en ámbitos vinculados a la gestión de extranjería, en la relación entre migración y empleo, y su "participación en aquellas políticas estatales y europeas que tienen después un alto riesgo directo" sobre Euskadi.

Asimismo, Melgosa plantea el encuentro como una oportunidad para avanzar en "fórmulas estables de coordinación" entre ambas administraciones.

"Euskadi ya desarrolla una parte muy importante de las políticas de acogida, integración, empleo, servicios sociales y de convivencia, vinculadas a la realidad migratoria. Por eso, creemos que tiene sentido analizar con rigor y desde la colaboración institucional qué otros instrumentos podemos utilizar para gestionar mejor esa realidad", ha manifestado.

"IDENTIFICAR AVANCES"

La consejera ha destacado que el objeto de la reunión es trabajar sobre cuestiones concretas de la agenda bilateral, identificar posibles avances y dar continuidad a una interlocución, que ha considerado "necesaria en una materia cada vez más presente en las agendas políticas públicas".

Cuestionada sobre la posible acogida de migrantes que se encuentran en Ceuta, Melgosa ha remitido a lo "ya manifestado" por las tres diputaciones forales, que "son las que tienen las competencias" en esta materia.