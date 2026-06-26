Melgosa valora "la transversalidad" en las políticas para afrontar el reto demográfico en Euskadi

Archivo - Nerea Melgosa, en el pleno de control del Parlamento Vasco - JOSU CHAVARRI-PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha puesto en valor "la transversalidad" de las políticas a la hora de afrontar el reto demográfico y la baja natalidad en Euskadi.

Melgosa ha enumerado a los "jóvenes, las familias, las personas mayores, las personas migrantes y el equilibrio territorial" dentro de esas políticas a interpelación del PP sobre el desarrollo de la 'Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico' en el pleno de control de la cámara vasca.

La consejera ha informado sobre el 'Plan Estratégico de Innovación 2026-2029', vinculado al reto demográfico y que afronta esas diversas aristas, con el objetivo "ordenar las políticas, evitar duplicidades y mejorar la evaluación".

"No queremos hablar de transversalidad como una palabra abstracta. No basta con decir a las familias que tengan hijos, hijos e hijos, hay que garantizar tiempos, apoyos, corresponsabilidad y servicios públicos", ha manifestado, para explicar que "no se trata de una cuestión exclusivamente de natalidad".

En este sentido, ha señalado que "las decisiones personales se toman en condiciones materiales concretas: ingresos, vivienda, estabilidad laboral, apoyos a la crianza, posibilidades de conciliación, servicios públicos, red familiar y expectativas de futuro", para refrendar que "ese es el terreno" en el que está trabajando del Gobierno Vasco.

Melgosa ha negado las criticas del PP sobre la "inacción" del Ejecutivo en materia demográfica y ha enumerado diversas iniciativas llevadas ya a cabo para facilitar la emancipación juvenil en materia de vivienda, el refuerzo de las ayudas mensuales por nacimiento y crianza, y los 27 millones de euros destinados a conciliación, entre otras propuestas, para reprobar que el PP "votó en contra" de algunas de ellas.

MEDIDAS "INSUFICIENTES"

Por contra, la portavoz del PP, Laura Garrido, ha comentado que la gestión del Gobierno Vasco en materia de desarrollo de la 'Estrategia 2030 para el Reto Demográfico' "deja mucho que desear, cuando dijo que afrontar el reto demográfico sería un objetivo estratégico de esta legislatura".

"Ustedes han aumentado en lo que va de la legislatura un año las ayudas de 200 euros, de 3 a 4 años, y las de 100 euros, las han ampliado de 4 a 7 años en las familias numerosas, pero es que dijeron que se iba a materializar en el 2025 y se ha materializado en el 2026", ha censurado para criticar que, a su juicio, es una medida "insuficiente y que llega tarde".

Por ello, ha cuestionado que, "a este paso, vayan a ser capaces de cumplir el compromiso de que esta ayuda de 200 euros llegue hasta los 7 años en esta legislatura" y reprobar que el Ejecutivo "no da con la tecla a la hora de abordar el desafío del reto demográfico y cumplir sus propios compromisos con la sociedad vasca".

La parlamentaria popular ha lamentado que Euskadi presenta "una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea", para argumentar que, en el año 2023, se produjeron 13.440 nacimientos y, entre 2019 y 2024, los nacimientos han disminuido un 15,3% para pasar desde hace una década de tener 40.000 nacimientos, en la década de los 70, a los 13.000 actuales.

"Las políticas de familia no están entre sus prioridades. No están entre las prioridades del gobierno del PNV y el Partido Socialista, pero es más, no han estado entre las prioridades de los sucesivos gobiernos del Partido Nacionalista y el Partido Socialista", ha zanjado Garrido.