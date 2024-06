Mendia acusa a PP de elegir "a la ultraderecha y alimentar su crecimiento en Europa" y apuesta por "más progreso"

Andueza pide a los vascos que "no se queden en casa y vayan a votar" el 9 de junio, porque "el primer triunfo de la derecha es que no votemos"



La candidata del PSOE al Parlamento europeo Idoia Mendia ha acusado al PP de "elegir a la ultraderecha para sus futuras alianzas en Europa y alimentar su crecimiento", mientras el Partido Socialista ha optado "por el progreso, la Europa social, la innovación y la paz".

En la misma línea, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido a los vascos que "no se queden en casa y vayan a votar" el próximo 9 de junio, porque "el primer triunfo de la derecha es que no votemos".

Idoia Mendia y Eneko Andueza han participado este sábado en un acto de campaña en Bilbao, junto al secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), Gabriel Arrúe, en el que la candidata socialista ha advertido que la disyuntiva a la que se enfrentan los electores en los comicios europeos es "elegir entre esa Europa social, que refuerza los derechos de los trabajadores y garantiza la actividad de las empresas, o la que niega el reto climático".

"Lo que se decide es si hay más Europa o menos Europa, si esa Europa es más o menos social, si afrontamos el reto climático o lo negamos, si hacemos fuertes a nuestras empresas y nuestros trabajadores o los abandonamos, si avanzamos o retrocedemos, si Euskadi puede seguir avanzando", ha insistido.

En ese sentido, ha dicho que los socialistas han decidido "el progreso, la Europa social, la protección, la innovación y la paz". "Hemos decidido avanzar con más Europa y cero ultras", ha remarcado, para censurar que el PP "ha elegido menos Europa y abrir la puerta a la ultraderecha". "Es su problema, pero los votos socialistas no van a permitir que sea el problema de los vascos ni de Europa", ha advertido.

Mendia también ha reprochado a los populares que no hayan entendido los cambios que ha experimentado el mundo. A su entender, el PP "no ha sabido leer la historia ni los cambios en estos últimos cinco años". Tras apuntar que "la última vez que Europa nos citó a las urnas, todavía estábamos intentando sacar cabeza, con mucha dificultad, de la crisis financiera tras el austericidio, llevábamos una década en ello y todavía no habíamos rematado", ha destacado que, "en la última crisis no sólo hemos sacado cabeza en tiempo récord, sino que España está liderando una respuesta social que funciona".

Según ha señalado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le ha metido la quinta marcha a ese modelo y funciona mejor". Estamos al frente de la recuperación de la economía en la Unión Europea", ha argumentado.

Además, la candidata socialista ha señalado que los trabajadores "han percibido la diferencia entre la gestión de unos y otros" y ha puesto un ejemplo con las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Así, ha recordado que Euskadi llegó en julio de 2008 a un máximo histórico de afiliación con casi 983.000 personas, pero "aquel otoño estalló la crisis financiera, aparecieron los hombres de negro y Rajoy lo remató con la vía libre al despido sin protección".

"Once años después no habíamos recuperado todo el empleo perdido y llega el Covid, pero se responde sin hombres de negro, con un liderazgo de Pedro Sánchez, con apoyo público, con protección de empresas y de empleo, con solidaridad entre países", ha destacado, para añadir que el resultado fue que "en Euskadi recuperamos la cifra previa a esa pandemia en 21 meses", de forma que "lo que no se consiguió en once años con austeridad y sin solidaridad, se consiguió con escudo social y colaboración". "Y hemos llegado a superar la barrera del millón", ha subrayado.

"ESTÁ EN JUEGO NUESTRO FUTURO"

Por su parte, Eneko Andueza ha señalado que el próximo 9 de junio "está en jugo nuestro futuro, el de todos, pero sobre todo el de nuestra juventud, porque lo que nos jugamos ese día es nada más y nada menos que Europa".

El líder del PSE-EE ha señalado que "hace mucho que somos parte de Europa, que nuestra voz se oye con fuerza en Europa, que en los momentos más difíciles", como la crisis de la pandemia, "ha demostrado su verdadera su capacidad y el papel que puede y debe jugar en nuestras vidas".

Tras destacar que la vacunación contra el covid, los ERTEs o la puesta en marcha de la 'Excepción Ibérica' fueron posibles "gracias a la actuación de Europa", Andueza ha recordado los fondos Next Generation y los créditos que España está recibiendo de Europa "que están sirviendo para salir de la crisis y para hacerlo transformando nuestra economía".

Andueza ha señalado la necesidad de "apostar por más Europa, con un presupuesto a la altura de sus necesidades, con nuevas reglas para salvar la unanimidad que impide que pongamos en marcha muchas políticas".

"Hemos construido una Europa que todavía no es la Europa que queremos, pero vamos a poner todo nuestro empeño para que nos ayude en todo lo que de verdad nos importa, como el empleo digno y los salarios justos, la salud, los cuidados, la igualdad, la educación, la formación, el futuro de nuestra juventud y el transporte limpieo y sostenible", ha subrayado.

En ese sentido, ha asegurado que los socialistas van a defender todo esto en las urnas el 9 de junio "ante una derecha y una ultraderecha que apuestan por el sálvese quien pueda y por el interés económico".

"Queremos un lugar de derechos y libertades para vivir mejor. Queremos avanzar para aumentar nuestro bienestar, para que nuestros jóvenes tengan más oportunidades, para cuidar mejor a nuestros mayores y para que nuestras empresas vayan mejor, y el principal enemigo de estos logros es la derecha y la ultraderecha", ha reiterado.

En España, ha dicho Andueza, "sabemos mucho de esa coalición radical" que se dedica a "sembrar bulos, mentiras, a esparcir el fango: PP y Vox, las huestes de Feijóo y Abascal", a quienes el 23 de julio pasado "la sociedad española, con Euskadi a la cabeza, les plantó cara y les dijo que este es un país de progreso y que quiere seguir siéndolo, que no quiere retroceder a tiempos oscuros".

Por ello, ha asegurado que el próximo 9 de junio "tenemos un nuevo reto: volver a decirles que no, que Europa es un proyecto común". "Necesitamos una Europa poderosa, de valores, valiente, solidaria, generosa, acogedora y socialdemócrata", ha remarcado.

Andueza ha advertido que en las elecciones del 9 de junio "nos jugamos tanto que no podemos andar con medias tintas". "O PP y Vox o el PSOE", ha planteado, para afirmar que "ahora no es tiempo para hablar de cuestiones que solo pueden despistar a los vascos", porque "eto no va de autogobierno ni de independencia", sino que "va de nuestros derechos, de nuestras libertades y de nuestro verdadero futuro, que se ve amenazado por esa ola reaccionaria".

Por todo ello, ha pedido a los vascos que "no se queden en casa y vayan a votar el próximo día 9", porque "el primer triunfo de la derecha es que no votemos". "Así que todos a votar, por la democracia, por nosotros y por Europa", ha instado, para solicitar a los vascos que "hagan como el pasado 23 de julio y confíen en el Partido Socialista como lo hicieron entonces, cuando nos convirtieron en la fuerza más votada en Euskadi".

Por su parte, Gabriel Arrúe ha señalado que los jóvenes están llamados a tener "un papel muy relevante para frenar a la derecha y la ola reaccionaria que amenaza el futuro el Europa".

"Nuestro reto es movilizar a los jóvenes de izquierdas y también a los que se identifican con el europeísmo democrático", ha dicho para asegurar que "los ejes de la solidaridad, la igualdad, el ecologismo y la Europa Social son los que mueven a los jóvenes socialistas".