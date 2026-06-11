Mendibile Jauregia de Leioa renueva el espacio expositivo de Bizkaiko Txakolina y amplía su programación

Archivo - Espacio expositivo de Bizkaiko Txakolina en Mendilibe Jauregia - ADRIAN MOROTE - Archivo

BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mendibile Jauregia, integrada por la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Leioa, ha presentado este jueves la renovada zona expositiva de Bizkaiko Txakolina y la programación 2026 de Bizkaiko Txakolina Txokoa, reforzando la actividad divulgativa, cultural y enoturística que desarrolla en torno a este producto emblemático del territorio.

La renovación del centro de interpretación, inaugurado en 2007, actualiza sus contenidos para reflejar la evolución experimentada por el sector en las últimas décadas y ofrece una visión más completa del txakoli actual, desde sus raíces históricas hasta las nuevas formas de elaboración y expresión de unos vinos estrechamente vinculados al territorio.

"Bizkaiko Txakolina ha evolucionado enormemente en los últimos años y queríamos que este espacio reflejara esa realidad. La renovación permite acercar mejor al visitante el trabajo que realizan nuestras bodegas y viticultores, así como la riqueza y diversidad que hoy caracteriza a nuestros vinos", ha destacado Isabel Viñas, presidenta de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina.

La nueva exposición se articula en torno a cinco ámbitos temáticos dedicados a la historia del txakoli, la viticultura, los procesos de elaboración, los aromas y la cata, y el papel de la D.O. Bizkaiko Txakolina en la evolución del sector.

A través de paneles informativos, recursos audiovisuales y visitas guiadas, el recorrido permite comprender la estrecha relación existente entre el txakoli y el territorio, marcada por el clima atlántico, el paisaje, las variedades de uva y el conocimiento acumulado durante generaciones por viticultores y bodegas.

Ubicado en un edificio barroco de finales del siglo XVII, considerado uno de los primeros caseríos de doble arco de Bizkaia, Mendibile Jauregia alberga actualmente la sede del Consejo Regulador de la D.O. Bizkaiko Txakolina, el restaurante Mendibile Jauregia y Bizkaiko Txakolina Txokoa.

VISITAS GUIADAS Y CATAS

Coincidiendo con la inauguración, se ha presentado la programación 2026 de Bizkaiko Txakolina Txokoa, que combinará visitas guiadas a la exposición y catas temáticas orientadas a profundizar en el conocimiento de los vinos elaborados en Bizkaia.

La programación arrancará el próximo 18 de junio con una visita guiada y cata, gratuita, dirigida por Iñaki Suárez, director técnico de la denominación. Posteriormente se celebrarán sesiones dedicadas a los txakolis de costa, los vinos blancos, rosados y tintos elaborados en Bizkaia, la variedad Hondarrabi Beltza y la recientemente incorporada categoría de txakolis bereziak, permitiendo descubrir la diversidad que convive actualmente en la D.O. Bizkaiko Txakolina.

Todas las actividades incluirán visitas a la exposición y propuestas de degustación diseñadas para acercar al público las singularidades de cada vino y su vinculación con el territorio.

CULTURA, GASTRONOMÍA Y TERRITORIO

Durante el acto también se ha presentado una nueva edición de Bizkaiko Txakolina eta Musika, una propuesta cultural y enoturística que une vino y música en directo en la terraza de Mendibile Jauregia. El programa incluirá actuaciones de Meibi y los Vietnamitas Blancos, Rollito Acústico, Lorelei Green, Viva Vermut, Swamp y Flor y Trol, acompañadas de propuestas gastronómicas especialmente concebidas para disfrutar junto a los vinos de la denominación.

La actividad de Mendibile Jauregia se enmarca en la labor que desarrolla la asociación formada por la D.O. Bizkaiko Txakolina, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Leioa para impulsar acciones de promoción, divulgación y dinamización vinculadas al txakoli, al sector agroalimentario vasco y al desarrollo local.

A lo largo del año acoge además iniciativas como Txakomic, Branke Jaia, Kantari Kontari, catas y degustaciones, consolidando una programación que combina vino, cultura y gastronomía.

La Denominación de Origen Protegida Bizkaiko Txakolina, que obtuvo su reconocimiento oficial en 1994, agrupa en la actualidad a 35 bodegas y 167 viticultores.