Mendoza cree que "no es seria" la manera de proceder del Gobierno en las catas del TAV tras "años de retraso"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha considerado que "no es seria" la manera de proceder del Gobierno del Estado para la realización de las catas en Aralar, "con tantos años de retraso" como acumula el proyecto del Tren de Alta Velocidad.

En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, ha contestado de este modo a las afirmaciones realizadas por el Secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que, a través de sus redes sociales, había culpado al alcalde de Alsasua, Javier Ollo (PNV), de los retrasos en las catas que se están llevando a cabo para determinar la conexión del TAV con Navarra.

Mendoza ha criticado que, "a estas alturas de la película, en el año 2026, con tantos años de retraso en el tren de alta velocidad" estén "utilizando twitter o no estén distinguiendo a qué territorio pertenecen un municipio u otro, porque eso también lo hemos vivido, no saber distinguir qué proceso administrativo tiene que seguir para hacer catas".

Así, ha insistido en que "no es serio que en 2026, con tantos años de retraso que están penalizando a nuestro país, que es un país 'top', que todavía no contemos con una infraestructura tan importante". "Está penalizando a nuestra competitividad, a la vertebración de nuestro país y al proceso de descarbonización. Y el foco hay que ponerlo ahí y no en otro sitio", ha subrayado.

Preguntada por si pueden ser excusas para, finalmente, tomar una decisión que perjudique a Gipuzkoa, la diputada general ha asegurado que no se va a "entretener ni un segundo" en esa cuestión y ha afirmado que "tendrán que responder por qué se están centrando en ello".

"Tienen muchos años de retraso y están penalizando a Gipuzkoa y a nuestro país y yo me centro única y exclusivamente en eso y no en el resto, pero no me parece seria la manera de proceder", ha remarcado.

PUERTO DE PASAIA

Por otro lado, sobre la desclaficación del puerto de Pasaia, ha señalado que "la premisa principal es que es una de las transferencias que se tiene que realizar con el Estado". "Es una ley que se ha aprobado hace ya muchos años y que no se ha cumplido y por tanto ese es el objetivo y no otro, como infraestructura fundamental para el territorio de Gipuzkoa", ha aseverado.

De este modo, ha considerado que para la competitividad de la dársena guipuzcoana "es fundamental que la ley se cumpla", pero ha lamentado que están "acostumbrados" a que el Gobierno central "vaya liberando las transferencias en función de las necesidades que vaya teniendo y así estamos funcionando en los últimos años".