Mendoza destaca "la centralidad" de la Diputación de Gipuzkoa porque han logrado acordar "con izquierda y derecha"

Archivo - La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado este jueves que la actual legislatura está siendo "la del acuerdo", y ha destacado "la centralidad" del Gobierno foral formado por PNV y PSE-EE, ya que han conseguido llegar a consensos "con izquierda y derecha".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Mendoza ha afirmado que tenían claro desde el inicio de la legislatura que, el hecho de estar en minoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el gobierno foral iba a tener que llevar a cabo "un constante ejercicio para el acuerdo".

Así, ha recordado que han mantenido reuniones con todos los partidos políticos para aprobar los presupuestos del territorio para 2026 y que finalmente los sacará adelante con el apoyo de Elkarrekin Podemos.

Eider Mendoza ha destacado que la coalición de izquierdas realizó desde el inicio "una propuesta muy concreta" y que quería "cerrar rápido el acuerdo". En este sentido, ha aplaudido "la transperencia" de Elkarrekin Podemos y el Gobierno foral, ya que "todos los partidos políticos conocían la velocidad que llevábamos en este proceso de negociación". "Por lo tanto, también PP y EH Bildu tenían opción de acelerar, pero no han tenido voluntad y hemos cerrado un acuerdo con Elkarrekin Podemos", ha recalcado.

La diputada general de Gipuzkoa ha insistido en que tenían voluntad para acordar los presupuestos "con todos", pero que solo han encontrado en la coalición morada "voluntad manifiesta" para cerrar un acuerdo, y ha explicado que la propuesta que esta realizó era "totalmente factible".

"Esta legislatura está siendo la legislatura del acuerdo. Hemos sido capaces de encontrar acuerdos muy importantes con izquierda y derecha. Esa capacidad nos da una tremenda centralidad y vamos a continuar por ese camino", ha asegurado.

EH BILDU

Asimismo, Eider Mendoza ha afirmado que mantiene "buenas relaciones" y que "no hay ningún problema" con EH Bildu, a pesar de no haber podido llegar a un pacto presupuestario, aunque ha lamentado que la formación soberanista "haya optado siempre por quedarse fuera".

Mendoza ha asegurado que "siempre cuidamos las relaciones" con los distintos partidos políticos y que, a pesar de tener "diferencias", es necesario mantener la interlocución con todas las fuerzas, "también cuando la cosa se pone bastante fea, porque debemos mantener una confianza básica".

"Con EH Bildu tenemos buenas relaciones, no hay ningún problema, aunque lamentablemente tengo que decir, como responsable institucional, que, sabiendo que necesitamos acuerdos, que queremos planteamientos compartidos y que necesitamos la colaboración y la aportación de todos, en esta legislatura ha optado siempre por quedarse fuera. Y lo digo también como abertzale, porque, aunque no afecta a las relaciones, es triste desde el punto de vista de la construcción de país", ha explicado.

En todo caso, ha indicado que, a pesar de que haber llegado ya a un acuerdo presupuestario con Elkarrekin Podemos, al final del proceso de negociación han mantenido reuniones tanto con EH Bildu como con el PP "para decirles que, aunque no ha sido posible un acuerdo en torno a los presupuestos, aún nos queda año y medio, tenemos mucho trabajo por hacer, y que esperamos llegar a acuerdos en el futuro".