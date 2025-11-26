Mendoza dice que la negociación presupuestaria en Gipuzkoa "sigue abiertas" y que "hay tiempo" para el acuerdo

Archivo - La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado este miércoles que las negociaciones presupuestarias que el Gobierno foral, formado por PNV y PSE-EE, mantiene con EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos "siguen abiertas" y que, aunque le gustaría llegar a algún acuerdo "cuanto antes", aún "hay tiempo" para ello.

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, Mendoza ha señalado que, como en todos los procesos negociadores, "hay muchos relatos y se crean quinielas sobre quién está primero, quién segundo o quién se queda fuera".

"Las negociaciones están abiertas, y todo eso es parte de una negociación. Cuando sale alguna información, no sabes muy bien quién y con qué interés la ha sacado, porque a veces suele servir para subir el precio en la negociación", ha explicado.

En todo caso, la diputada general de Gipuzkoa ha dicho que has trasladado a las fuerzas de la oposición que "hay tiempo para negociar hasta el último momento", aunque ha advertido de que "no nos gusta gobernar en el alambre y queremos ofecer confianza".

"Por eso, nos damos tiempo a nosotros mismos para negociar, y nos gustaría cerrarlo cuando antes, pero si hay dificultades, tenemos tiempo", ha manifestado.

Eider Mendoza ha destacado que han presentado un proyecto de presupuestos para 2026 "sólido", y que sus tres pilares fundamentales son grandes inversiones en servicios sociales, desarrollar la industria y el empleo del futuro, y el refuerzo de la comunidad.

"Esa es la propuesta que hemos hecho, y, a partir de ahí, los partidos han puesto las suyas encima de la mesa. El nivel de definición es muy diferente, y pensamos que, conscientes de cómo está el mundo y de que tenemos los recursos suficientes, todos los partidos tenemos la responsabilidad de poner algo de cada uno para hacer el camino juntos", ha indicado.

En este sentido, ha aplaudido que las tres fuerzas políticas de la oposición hayan mostrado voluntad para llegar a acuerdos y, aunque ha advertido de que "el contexto político condiciona mucho una negociación", ha destacado que "estamos trabajando a tope para sacar adelante los presupuestos".

INTERCAMBIO DE TEXTOS

Eider Mendoza ha explicado que se encuentran en la fase de "intercambiarnos textos entre nosotros", y que han ofrecido a la oposición la posibilidad de "mejorar el proyecto mediante sus aportaciones, para hacer el camino juntos".

Además, ha recordado que van a negociar con los tres partidos de la oposición sin exclusiones y que han solicitado a cada uno de ellos que "no se autoexcluyan". "Hemos dicho a los grupos que hay tiempo para negociar hasta el final, pero que no nos gusta gobernar en el alambre, como parece que hace Pedro Sánchez, y también queremos ofecer confianza y darnos tiempo para negociar. Nos gustaría cerrarlo cuanto antes, pero, si surgen dificultades, hay tiempo", ha reiterado.