Mendoza dice que tiene "energía y ganas para seguir liderando" la Diputación de Gipuzkoa la próxima legislatura

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, atiende a los medios en San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado, ante las próximas elecciones forales y municipales de mayo, que tiene "energía y ganas para seguir liderando" la Diputación foral de Gipuzkoa.

En declaraciones a los medios antes de participar en una jornada de puertas abiertas en el Palacio foral en San Sebastián, Mendoza, preguntada por el final de la presente legislatura y las elecciones forales y municipales de mayo, ha señalado que para ella "la prioridad de aquí a finales de mandato sigue siendo la misma que al inicio".

"El mundo está cambiando mucho y está cambiando muy rápido y, desde luego, desde la institución foral estamos trabajando mucho a través de la gobernanza colaborativa para hacer frente a los retos tan importantes que tenemos, siempre de la mano, y vamos a profundizar en esto", ha afirmado, para subrayar, a continuación, que "en este momento estamos muy centradas y muy centradas en eso".

Mendoza ha incidido en que "hay muchas dificultades, muchos retos y les queremos hacer frente mediante la colaboración y liderando el territorio en este aspecto y por ahí vamos a seguir".

En cuanto a si se ve al frente de la Diputación en la próxima legislatura, ha afirmado señalado que "es todavía demasiado pronto para responder" y, además, "hay procesos internos" que debe "respetar y que debe llevar adelante el propio partido político".

"No me voy a esconder en caso de que así se quiera, yo desde luego tengo energía y ganas para seguir liderando esta institución", ha finalizado.