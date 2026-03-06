Mendoza lamenta que Puente no dé "ninguna novedad" sobre la conexión de Y vasca, que "será a través de Ezkio o no será"

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha recordado, a la vista de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "lamentablemente" no ha ofrecido este viernes en Vitoria-Gasteiz "ninguna novedad" sobre por dónde se hará la conexión del Tren de Alta Velocidad con Euskadi, que la 'Y' vasca "será a través de Ezkio o no será".

En declaraciones a los medios en San Sebastián, Mendoza, preguntada por el hecho de que Puente haya asegurado que la 'Y' vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en tres o cuatro años, ha explicado que ha seguido con "muchísimo interés" la comparecencia del ministro pero "no ha dicho ninguna novedad en relación a lo que es la conexión de la 'Y' vasca".

En este contexto, ha vuelto a reivindicar que Gipuzkoa "siendo un territorio y un país absolutamente puntero, no tenemos una infraestructura como la 'Y' vasca, que sería absolutamente necesaria para un país tan puntero como el nuestro". "Necesitamos infraestructuras punteras y no las tenemos en este ámbito", ha incidido.

Mendoza ha lamentado que eso "penaliza" a Euskadi, respecto a su "vertebración", pero también "con respecto al proceso de descarbonización y con respecto a la competitividad de nuestro territorio y de nuestro país".

La diputada general de Gipuzkoa ha subrayado que esa es "la reivindicación más importante", el "retraso" en la ejecución de esta infrastructura que "está penalizando y de qué manera a nuestro país y a nuestro territorio" y "lamentablemente", el ministro Puente "hoy no ha dicho ninguna novedad con respecto a la conexión". Frente a ello, ha recordado que la Diputación de Gipuzkoa tiene "muy claro" que la 'Y' vasca "será a través de Ezkio o no será".