Mendoza se reúne con Ayesa Digital para conocer Neuroqia, proyecto que combina IA y cuántica para tratar la ELA

Diputación de Gipuzkoa se reúne con Ayesa Digital para conocer NEUROQIA, proyecto que combina IA y cuántica para tratar la ELA - DFG

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, junto con el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, ha mantenido una reunión con el equipo de Ayesa Digital para conocer de primera mano NEUROQIA, un proyecto de investigación que combina inteligencia artificial y computación cuántica para avanzar en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En el encuentro de trabajo han participado también el presidente de Ayesa, Iñigo Ucín, el director general, José Manuel Barrutia, la directora de I+D, Itziar Cuenca, y el director de Ciberseguridad, Álvaro Fraile, tras lo cual han realizado una visita a las instalaciones de la compañía.

Durante la reunión, el equipo de Ayesa Digital ha explicado cómo Neuroqia integra información clínica, genómica y ambiental mediante técnicas de inteligencia artificial para identificar patrones y posibles biomarcadores que permitan mejorar el diagnóstico y el pronóstico de la ELA, especialmente en grupos reducidos de pacientes.

El proyecto incorpora asimismo técnicas de computación cuántica y modelos híbridos para analizar datos biomédicos complejos y estudiar los mecanismos moleculares relacionados con la enfermedad.

Asimismo, la reunión ha servido para la conocer de cerca las líneas de trabajo y los desafíos de Ayesa Digital en la nueva etapa de crecimiento iniciada este año.

NEUROQIA Y QUANTUM

Neuroqia se ha desarrollado en el marco de Gipuzkoa Quantum, el programa de ayudas de la Diputación Foral de Gipuzkoa destinado a promover la I+D y la aplicación de tecnologías cuánticas en sectores estratégicos.

Desde su puesta en marcha en 2021 y hasta 2025, el programa ha respaldado un total de 98 proyectos. Solo en 2025 se apoyaron 31 iniciativas, el doble que el año anterior. Esta línea de actuación se mantiene en 2026 con una dotación de 1,5 millones de euros, orientada a acelerar la incorporación de estas tecnologías a las empresas guipuzcoanas.

El programa busca fortalecer el ecosistema de innovación del territorio y favorecer nuevas aplicaciones de la computación cuántica, promoviendo la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y agentes de conocimiento, han recordado desde la institución foral.

Neuroqia traslada el potencial de las tecnologías cuánticas a "un reto concreto de alto impacto social" como la investigación de la ELA. La iniciativa contribuye también a "reforzar la colaboración público-privada y a desarrollar capacidades tecnológicas avanzadas en el territorio, generando nuevas oportunidades de innovación y competitividad para el tejido empresarial guipuzcoano", han destacado.

Un objetivo al que, según Mendoza, Ayesa Digital puede contribuir "enormemente gracias al conocimiento, las personas y las capacidades acumuladas durante todos estos años", que la convierten en una "empresa de referencia" para la transformación tecnológica del tejido industrial guipuzcoano.

Para la diputada general de Gipuzkoa, "Neuroqia es un buen ejemplo de cómo la colaboración permite trasladar el potencial de tecnologías emergentes como la computación cuántica a retos reales de nuestra sociedad".

En este sentido, ha puesto en valor que "proyectos de este nivel de complejidad y de tan alto valor añadido se estén desarrollando desde Gipuzkoa, demostrando la capacidad de nuestro territorio, de nuestras empresas y de nuestro ecosistema de conocimiento para generar soluciones avanzadas con proyección más allá del territorio".

Por su parte, el presidente de Ayesa Digital ha destacado que, además de su relevancia científica, este proyecto "refuerza nuestro liderazgo en el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica y el análisis avanzado de datos aplicados a la salud".

"Además, reafirma nuestro compromiso con la investigación aplicada y la colaboración público-privada, y contribuye a la consolidación de una salud digital avanzada, ética y centrada en el paciente", ha añadido Ucín.