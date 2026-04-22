El Mercado del Tinglado de Tolosa (Gipuzkoa) lucirá como imagen "emblemática" de Gipuzkoa en los botes de Nutella

Bote de Nutella dedicado a Gipuzkoa. - NUTELLA

SAN SEBASTIÁN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Tinglado de la localidad guipuzcoana de Tolosa lucirá como imagen "emblemática" de Gipuzkoa en la nueva edición limitada de Nutella. En total 17 tarros reinterpretarán puntos destacados de distintas comunidades autónomas.

En el caso de Gipuzkoa la marca rendirá homenaje al territorio eligiendo el Mercado del Tinglado como "símbolo icónico", según ha explicado en un comunicado, capturando su "carácter local, su tradición comercial y su valor como punto de encuentro emblemático en el paisaje urbano de la región".

Esta colección, edición limitada, de Nutella contará con 15 tarros de su formato de 750 gramos, cada uno inspirado en un lugar emblemático de una comunidad autónoma española.