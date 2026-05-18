Mercadona realizó compras a proveedores vascos por 455 millones en 2025 e invirtió 17 millones en sus tiendas en Euskadi

Producto del proveedor vasco de nata montada, Lácteos de Karrantza, de Mercadona - MERCADONA

BILBAO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las compras de Mercadona a proveedores vascos alcanzaron los 455 millones en 2025 y el grupo de distribución invirtió el pasado año 17 millones en Euskadi, destinados a su red de tiendas, conformada por 33 establecimientos, y a la mejora de su bloque logístico en Álava.

En un comunicado, la compañía ha subrayado que ha seguido "reforzando un año más" su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que "persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo".

En concreto, en el caso de Euskadi, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 330 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por un valor total de 455 millones de euros.

El grupo distribuidor ha subrayado que, entre las compras a proveedores de producto, "especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad", figuran las 300.000 botellas de vino adquiridas a bodegas vascas durante 2025.

Igualmente, la compañía ha seguido reforzando su relación con otros fabricantes de la industria agroalimentaria vasca, como Interal, a quien ha comprado más de 23 millones de unidades de pastillas y sopas, o Lácteos de Karrantza, a quien ha comprado 5 millones de unidades de nata montada.

Mercadona ha destacado que ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, "un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad".

INVERSIÓN CONSTANTE

Por otra parte, Mercadona ha indicado que la inversión en Euskadi también ha sido "una constante" en 2025 y ha ascendido a 17 millones de euros. De ese total, 16,5 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas, mientras que 500.000 euros se han empleado en actuaciones de mejora en el bloque logístico que la compañía tiene en Vitoria-Gasteiz (Álava).

En relación a su red de tiendas, la compañía ha abierto dos nuevos supermercados en Gipuzkoa, uno en Zarautz y otro en Donostia-San Sebastián, concretamente, en el barrio de Bidebieta.

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 33 supermercados en Euskadi, de los cuales 32 respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 31 tenían la sección Listo para Comer y 29 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Asimismo, Mercadona ha subrayado su apuesta por el sector primario español, que le ha permitido "consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable".

De esta manera, según ha precisado, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

Por lo tanto, ha indicado que, de este modo, Mercadona continúa "estrechando vínculos" con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, "reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización".

Al mismo tiempo, ha destacado que los proveedores españoles asumen un "papel relevante" en la cadena de montaje de Mercadona, ya que su implicación conjunta "permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido".

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, "ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras". En concreto, ha subrayado que el pasado año las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que el año anterior.