El Merkatu Zaharra de Erandio acoge el 30 y 31 de octubre la iniciativa "Comercios de Bizkaia con 5 sentidos" de Cecobi

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Merkatu Zaharra de Erandio (Bizkaia) acogerá los días 30 y 31 de octubre la quinta edición de 'Comercios de Bizkaia con 5 Sentidos', una iniciativa de Cecobi para poner en valor el comercio de proximidad.

Tras su paso por Bilbao, Santurtzi, Getxo y Balmaseda, el proyecto llegará al Merkatu Zaharra de Erandio, situado en la calle San Jerónimo, que se transformará en una gran calle comercial cubierta, con escaparates especialmente diseñados para mostrar los productos de 60 establecimientos del municipio.

Moda, complementos, alimentación, artesanía, decoración y otros muchos sectores compartirán espacio, "reflejando la diversidad y riqueza del comercio local", según ha informado Cecobi.

Según ha señalado la patronal vizcaína del comercio, la propuesta invita a descubrir nuevos establecimientos y experimentar "las sensaciones que forman parte de la compra en el comercio de proximidad: ver, tocar, oler, escuchar y saborear".

Con esta iniciativa, Cecobi busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor del comercio local, no solo por la atención y la experiencia de compra que ofrece, sino también por su contribución a la generación de empleo, la actividad económica y la vida de nuestros barrios y municipios.

El proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y Rural Kutxa, el apoyo del Ayuntamiento de Erandio y la implicación de Comercios Unidos de Erandio.

Esta muestra del comercio local de Erandio podrá visitarse el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas, con entrada libre y gratuita.

La experiencia se completará con un escape room interactivo y gratuito, dirigido a personas de todas las edades, que permitirá descubrir, a través de juegos, enigmas y retos, la importancia del comercio de proximidad, su contribución a la economía local, la generación de empleo y la sostenibilidad.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de octubre, de 17.00 a 20.30 horas, y el sábado 31 de octubre, de 11.00 a 14.30 horas, con diferentes pases gratuitos y sin necesidad de reserva previa.

Además, durante ambas jornadas habrá sorteos, regalos y sorpresas, convirtiendo la visita en un plan diferente para disfrutar en familia o con amistades.