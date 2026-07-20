Mesa por el Desarrollo Industrial concluye que Aiaraldea mantiene conocimiento, especialización y capacidad industrial

Mesa de Aiaraldea (Álava) - DIP. ÁLAVA

VITORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por el Desarrollo Industrial de Aiaraldea ha concluido una primera fase de reflexión en la que instituciones, empresas, agentes económicos y sociales y representantes políticos han coincidido en el diagnóstico de que la comarca ha perdido impulso industrial durante los últimos años, pero conserva capacidades, conocimiento y ventajas competitivas suficientes para construir una nueva etapa de crecimiento.

"Aiaraldea no parte de cero. Parte de décadas de conocimiento industrial, de empresas que son referentes internacionales, de profesionales cualificados y de una cultura industrial profundamente arraigada. Tenemos dificultades que afrontar, pero tenemos también muchas razones para creer en el futuro industrial de esta comarca", ha destacado el diputado general de Álava, Ramiro González.

La Diputación Foral de Álava puso en marcha la Mesa en octubre de 2025 con el objetivo de reunir las diferentes visiones vinculadas al desarrollo industrial del valle y construir un diagnóstico, identificar las principales palancas de reactivación y avanzar hacia un modelo de trabajo colaborativo.

El proceso ha permitido consensuar una serie de conclusiones que servirán como punto de partida para seguir profundizando en los retos de la industria de Aiaraldea y construir una visión compartida de futuro. Las propias entidades participantes expresan en el documento su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo industrial de la comarca.

CONOCIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN

Una de las principales conclusiones de la Mesa es que Aiaraldea mantiene fortalezas industriales diferenciales. La comarca cuenta con una elevada especialización y un importante conocimiento en sectores y subsectores industriales en los que el valor añadido constituye una ventaja estratégica. A ello se suma la presencia de grandes empresas y de un tejido de pymes auxiliares con elevados estándares de calidad.

La Mesa reconoce, sin embargo, un proceso de pérdida de competitividad durante la última década que ha provocado cierres empresariales y una reducción del empleo industrial. "Tenemos que mirar la realidad de frente. Hemos perdido actividad industrial y hemos perdido empleo. Pero reconocerlo no significa resignarse. Significa saber desde dónde partimos y utilizar nuestras fortalezas para cambiar la tendencia", ha señalado González.

Las conclusiones apuntan a la necesidad de aprovechar el conocimiento industrial existente y avanzar, al mismo tiempo, hacia una mayor diversificación que permita incorporar nuevas actividades y sectores de futuro y reforzar la resiliencia de la economía comarcal.

La innovación constituye una de las seis grandes palancas identificadas durante el proceso. La visión compartida por la Mesa defiende que innovar no puede convertirse en un fin en sí mismo, sino que debe servir para mejorar la competitividad, avanzar en sostenibilidad y generar empleo, riqueza y cohesión territorial.

PARTICIPACIÓN DE PYMES

El informe plantea una innovación más vinculada a las necesidades reales de las empresas y con una mayor participación de las pymes. Para ello, propone reforzar la colaboración entre grandes compañías, pequeñas y medianas empresas, centros tecnológicos y centros de formación.

La digitalización, la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión y los procesos productivos y la búsqueda de nuevas soluciones en materia de descarbonización, eficiencia energética y economía circular aparecen entre los principales retos.

"Aiaraldea tiene que innovar para competir mejor. Tenemos que conseguir que el conocimiento y la tecnología lleguen a más empresas y, especialmente, a nuestras pymes. Y tenemos que hacerlo pensando siempre en generar actividad y mantener y crear empleo industrial", ha afirmado el diputado general.

La Mesa sitúa también el talento entre los principales desafíos para el futuro industrial de Aiaraldea. El envejecimiento de las plantillas y la necesidad de gestionar el relevo generacional coinciden con una creciente dificultad para incorporar perfiles técnicos y personas con competencias vinculadas a los nuevos procesos digitales y tecnológicos.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Las conclusiones plantean reforzar la colaboración entre las empresas y los centros de Formación Profesional y las universidades, adaptar la formación a las necesidades actuales y futuras de la industria y desarrollar nuevos formatos más flexibles de aprendizaje. La atracción de talento se vincula también a la capacidad de las empresas para ofrecer proyectos profesionales atractivos y a la capacidad de la propia comarca para ofrecer vivienda, servicios, ocio y calidad de vida.

"El talento no se atrae únicamente con una oferta de empleo. Las personas buscan un proyecto profesional, pero también un lugar en el que desarrollar su vida. Por eso hablar del futuro industrial de Aiaraldea es hablar también de vivienda, servicios y calidad de vida", ha explicado González.

El diagnóstico compartido constata que la oferta de suelo disponible es "escasa y fragmentada" y que existen espacios industriales en desuso que no reúnen actualmente las condiciones necesarias para acoger nuevas actividades. La Mesa considera necesario avanzar hacia nuevos mecanismos de gestión con una perspectiva comarcal, priorizando la recuperación de suelos y espacios industriales existentes y analizando las necesidades de nuevos desarrollos.

"Una empresa que quiere crecer o un nuevo proyecto que quiere instalarse no puede esperar años a que encontremos una solución. Necesitamos anticiparnos, conocer nuestras capacidades y gestionar el suelo industrial con una visión conjunta de Aiaraldea", ha defendido el diputado general.

DIÁLOGO SOCIAL

La construcción de un nuevo marco de diálogo social constituye uno de los mensajes más claros de las conclusiones. La Mesa reconoce la existencia de un escenario complejo de relaciones laborales y una creciente desconfianza y alejamiento entre empresas y sindicatos. Frente a ello, plantea avanzar hacia un modelo de diálogo permanente basado en la negociación real, la confianza, la transparencia y la participación de las plantillas. El objetivo es construir un marco capaz de tener en cuenta tanto la competitividad de las empresas como el avance en derechos y la mejora de las condiciones laborales.

La Mesa propone activar espacios estables de diálogo y avanzar hacia un Pacto Social que reúna a los diferentes agentes institucionales, políticos, empresariales, sindicales, sociales y formativos en torno a una visión compartida sobre el desarrollo de la comarca.

Las conclusiones ponen también el foco en la imagen de la comarca. La percepción actual de Aiaraldea está, según la Mesa, demasiado asociada al cierre de empresas, los conflictos y la pérdida de actividad industrial. Los participantes consideran necesario construir un nuevo relato que ponga en valor atributos como la productividad, la innovación, la sostenibilidad, la tradición industrial, el valor añadido y el talento.

Entre las iniciativas identificadas durante el proceso figuran la creación de un Pacto Social por la industria, una estructura de desarrollo industrial comarcal, la consolidación de la Mesa como espacio permanente de encuentro y una estrategia específica de comunicación sobre la industria de Aiaraldea.

Estas propuestas deberán ser analizadas y concretadas de forma colaborativa durante las próximas fases de trabajo. El informe las define como guías sobre las que seguir profundizando y cuya viabilidad y modelo de desarrollo deben todavía evaluarse.