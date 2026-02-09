Metro Bilbao ofrecerá trenes cada 10 minutos en el tronco común las noches del 14 y 21 de febrero por los carnavales

Estación de Metro Bilbao decorada por carnavales - METRO BILBAO

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao reforzará su servicio nocturno los sábados 14 y 21 de febrero para sumarse, un año más, a la celebración de los carnavales en los diferentes municipios por donde pasa el suburbano. Así, se incrementará la circulación de trenes durante toda la noche, incrementando la frecuencia a 20 minutos en ambas márgenes, con trenes cada 10 minutos en el tronco común.

Además, para integrarse en las celebraciones, Metro Bilbao ha decorado las paredes de las estaciones de Santutxu, Indautxu, Deusto, Sestao y Santurtzi con diferentes máscaras decorativas inspiradas en el carnaval veneciano, uno de los de mayor tradición del mundo.