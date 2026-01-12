Metro Bilbao registra retrasos generalizados en toda la red

Archivo - Metro Bilbao - METRO BILBAO - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao está registrando, desde las tres menos veinte de la tarde, retrasos generalizados en toda la red por problemas técnicos en la vía entre Santutxu y Basarrate, según han informado fuentes del Metropolitano.

En concreto, los trenes de Línea 1 que vienen de la Margen Derecha, dan la vuelta en San Ignacio, mientras que los trenes de Línea 2 mantienen su recorrido íntegro entre Kabiezes y Basauri.

El suburbano ha señalado que se está trabajando para solventar el problema lo antes posible y normalizar la situación en el servicio del metropolitano.