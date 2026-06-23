Metro Bilbao registra retrasos en toda la red por causas técnicas derivadas de las altas temperaturas

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BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao registra este martes a la tarde retrasos en toda la red por causas técnicas derivadas de las altas temperaturas, según han informado fuentes del metropolitano a Europa Press.

Pasadas las tres y diez de la tarde, el Metro ha advertido del problema que se estaba registrando en el servicio, con retrasos en la llegada de los trenes.

Las mismas fuentes han señalado que se trata de un problema técnico en el tramo exterior entre Bolueta y Etxebarri, originado por las altas temperaturas, lo que impide que la circulación de los trenes sea automática como es habitual.

Según han explicado, la falsa ocupación obliga a todos y cada uno de los trenes a detenerse hasta que personal de metro autorice su marcha.

Por lo tanto, esta operación, habitualmente automática, se ralentiza originando los retrasos e la red.