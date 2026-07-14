Miércoles con pocas nubes y calor, aunque con temperaturas algo más bajas, en Euskadi

Cielo con algunas nubes en la costa.
Cielo con algunas nubes en la costa. - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 14 julio 2026 18:31
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    BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi cielo poco nuboso durante gran parte de la jornada, si bien a primeras y últimas horas se esperan nubes bajas, especialmente en la mitad norte, donde podrían dejar alguna llovizna, sobre todo por la noche.

   El viento soplará variable, tendiendo a norte por la tarde, y las temperaturas máximas descenderán ligeramente. Así, en las comarcas del sur rondarán los 32 o 35 grados y en la zona costera entre 25 y 30 grados.

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