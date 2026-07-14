Miércoles con pocas nubes y calor, aunque con temperaturas algo más bajas, en Euskadi

Cielo con algunas nubes en la costa. - EUROPA PRESS

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi cielo poco nuboso durante gran parte de la jornada, si bien a primeras y últimas horas se esperan nubes bajas, especialmente en la mitad norte, donde podrían dejar alguna llovizna, sobre todo por la noche.

El viento soplará variable, tendiendo a norte por la tarde, y las temperaturas máximas descenderán ligeramente. Así, en las comarcas del sur rondarán los 32 o 35 grados y en la zona costera entre 25 y 30 grados.