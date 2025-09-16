Miguel Ángel Silvestre, Eugenia Silva y Andrés Velencoso, entre otros, estarán en la fiesta Vanity Fair y Armany Beauty

Archivo - Unos premios musicales como los Grammy Latinos no suelen ser la mejor cita para hablar de moda. Los looks suelen ser rompedores, divertidos, pero encontrar la elegancia es mucho más complicado - MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE/GRAMMY - Archivo

Se celebrará en Tabakalera de San Sebastián en el marco del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Miguel Ángel Silvestre y los modelos Eugenia Silva y Andrés Velencoso, entre otros, estarán este viernes en la fiesta que Vanity Fair y Armany Beauty organizan con motivo de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de la capital guipuzcoana.

Alberto Moreno, Head of Editorial Content de Vanity Fair España, y Juliette d'Alton, General Manager de Armani Beauty de España y Portugal, serán los anfitriones de esta velada en la que se darán cita destacadas figuras del cine, la moda y la vida social.

Han confirmado su asistencia a la fiesta además de Silvestre, Silva y Velencoso, Álvaro Morte, Silvia Abascal, María Hervás, Manuela Velasco, Borja Luna, María Pombo, Ingrid García-Jonsson, Julio Peña, Clara Lago, Marina Guerola, María Hervás, Manuela Velasco, Mireia Oriol, Clara Galle, Nuno Gallego, Laura Ponte y Lucía Rivera.

También estarán en Tabakalera Rocío Crusset, Fernando Guallar, Fernando Llorente, Loreto Mauleón, Alfonso Bassave, Greta Fernández, Iván Sánchez, Dafne Fernández, Andrea Duro, Oriol El Cacho, Davinia Pelegrí, Chacha Huang, Jorge López, Marta Nieto, Zoe Bonafonte, Lucía Jiménez, Pau Ramis, Nico Furtado, Iria del Río, Diego Martín, Clara Mas, Tamar Novas, Edu Román, Jorge Román, Zoe Bonafonte, Xavi Serrano, Godeliv Van Den Brandt, Peter Vives, Agustín Della Corte y Najwa Khilwa, entre otros.