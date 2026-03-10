Miguel Ríos actuará el 11 de octubre en el Kursaal de San Sebastián dentro de su gira 'El último vals'

Archivo - El cantante Miguel Ríos durante un concierto en el Wizink Center - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ríos visitará San Sebastián en el marco de su gira 'El último vals'. Tras tener que suspender el concierto previsto en diciembre por motivos de salud, el artista granadino recalará finalmente en el Kursaal donostiarra el 11 de octubre. Las entradas saldrán a la venta este jueves las 12.00 horas en la web del Kursaal y de la propia gira.

Según han detallado desde la promotora Get In, en los últimos meses Ríos ha recorrido los mejores teatros nacionales y ha visitado escenarios emblemáticos como el Liceu de Barcelona, el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de La Coruña, o el Circo Price de Madrid.

El artista granadino se encuentra inmerso en una gira de conciertos donde está presentando en directo su nuevo trabajo, acompañado en el escenario por cuatro músicos multiinstrumentistas que ofrecen un formato electroacústico "donde el rock y el country se encuentran".

'El último vals', compuesto por el propio Miguel Ríos y el productor José Nortes y grabado íntegramente en el madrileño Black Betty Studios, supone "un nuevo reto para un mito de la música española" que ha llenado el Auditorio Nacional de México "demostrando una vez más que tras 65 años sobre los escenarios se mantiene incombustible, genuino y rockero, como siempre lo ha sido", han subrayado.