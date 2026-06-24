Mikel Hidalgo será proclamado oficialmente el 3 de julio candidato del PNV a la alcadía de Bilbao

Mikel Hidalgo, candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao - PNV

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mikel Hidalgo será proclamado oficialmente el próximo 3 de julio candidato del PNV a la alcadía de Bilbao, de cara a las elecciones municipales y forales del 23 de mayo de 2027, después de que el proceso interno para la elección del cabeza de lista para la alcaldía de Bilbao haya completado la primera vuelta.

En las 13 organizaciones municipales de Bilbao, el único candidato propuesto ha sido Mikel Hidalgo, propuesta que ha sido ratificada eta tarde por Interjuntas de Bilbao, el órgano que agrupa a todas las Organizaciones Municipales de Bilbao, según ha informado el PNV.

De esta forma, el proceso interno terminará el próximo 3 de julio, fecha en la que Mikel Hidalgo será proclamado oficialmente candidato a la alcaldía de Bilbao

Mikel Hidalgo, (1993) Graduado en Administración y Dirección de Empresas con Programa en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto, ha sido el responsable del proceso de reflexión "Ideiak Abioan" para diseñar el Bilbao con el horizonte puesto en 2040 que ha servido para sentar las bases del futuro de Bilbao, actualmente prepara la representación de Euskadi en High Level Political Forum de la ONU en Nueva York.

La cita tendrá lugar el próximo mes de julio, en la que Hidalgo defenderá el modelo vasco de desarrollo sostenible y la aplicación en Euskadi de la agenda 2030.