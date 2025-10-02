Miles de estudiantes se movilizan en Bilbao durante la huelga estudiantil para exigir el fin del "genocidio" de Israel

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes se han movilizado este jueves en Bilbao con motivo de la huelga estudiantil convocada para exigir que acabe el "genocidio" de Israel sobre Gaza.

El sindicato de Estudiantes había convocado este jueves en todo el Estado a estudiantes a partir de 3º de ESO, Bachillerato, FP y Universidad a una huelga, además de diversas manifestaciones para "llenar las calles de dignidad".

En Euskadi la huelga también está convocada por Ikasle Abertzaleak y, en algunos municipios han optado por realizar movilizaciones conjuntas, como en el caso de San Sebastián y Vitoria. En otras, como en Bilbao, las protestas se han celebrado por separado.

Además, el consejo de Estudiantes de la UPV/EHU también había convocado un paro académico para este jueves, desde las 11.00 a 15.00 horas.

En Euskadi, la marcha del Sindicato de Estudiantes (Ikasle Sindikatua) se ha celebrado a partir de las once y media en Vitoria-Gasteiz, desde la plaza de El Caminante, mientras que en Bilbao y San Sebastián han partido a las doce del mediodía desde la plaza Arriaga y el Boulevard, respectivamente.

Con estas convocatorias, el Sindicato de Estudiantes llamaba a "vaciar las clases" y secundar esta huelga general estudiantil para denunciar los "planes criminales" del gobierno de Netanyahu que está "exterminando" al pueblo palestino.

En la protesta de Bilbao, los estudiantes se han congregado en la plaza del Arriaga, desde donde ha partido la marcha encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Ibaitik itsasora Palestina izango da".

En la movilización, los asistentes, algunos de los cuales portaban banderas palestinas, han coreado gritos como "Palestina askatasuna" o "No es un guerra, es un genocidio", entre otros.

En la marcha de la capital vizcaína, la portavoz de Ikasle Sindikatua, Laura Luengo ha señalado que este día los jóvenes han decidido salir a las calles para secundar una "importante" huelga porque "hay que parar el genocidio sionista" contra el pueblo palestino.

"Este es el camino, vamos a seguir en la lucha", ha añadido. En este sentido, ha anunciado que el día 15, fecha para la que distintos sindicatos han convocado paros y en la Ikasle Sindikatua volverá a convocar una nueva huelga estudiantil. A juicio de Luengo, esos paros no son suficientes y se debería convocar una huelga general.

Luengo ha manifestado su apoyo y solidaridad a la Flotilla de la Libertad tras ser interceptados por Israel algunos de los barcos que se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Ese apoyo ha quedado patente en la marcha, durante la cual se han coreado gritos como "La flotilla somos todos" o "Si tocan la flotilla, nos tocan a todos".

"HIPOCRESÍA"

La representante de Ikasle Sindikatua ha denunciado la "hipocresia" del Gobierno central de enviar un buque para "proteger" a la Flotilla para luego "ceder a las presiones" y pedirles "que se vuelvan", lo que, a su juicio, es "bastante vergonzante". También ha denunciado la "hipocresia" del PNV y, de hecho, la marcha se ha parado unos segundos frente a la sede de Sabin Etxea en Bilbao para criticar su posición en este tema.

Asimismo, Luengo ha denunciado la "represión" en algunos centros, en los que se ha obligado a algunos estudiantes a hacer paros en lugar de huelga o en otros en los que no se les ha permitido hacer. "Hay muchos obstáculos, no entendemos por qué nos enseñan en historia el genocidio y el holocausto nazi si luego, cuando vemos uno en directo, no nos dejan en aceptarnos", ha agregado.

Además de esta protesta, una cadena humana también ha recorrido algunas calles de Bilbao y, en concreto, se ha dirigido a la subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en la plaza Circular, donde se podían ver banderas palestinas en apoyo a su causa.