BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de mujeres --3.000 según fuentes municipales-- se han manifestado este miércoles por la tarde en Bilbao, bajo una incesante lluvia, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, tras una pancarta con el lema 'No nacimos para retroceder. Frente al facismo, feminismo', firmada por Bilbo feminista Saretzen.

La marcha principal ha partido a las siete de la tarde de la plaza del Sagrado Corazón, para recorrer la Gran Vía bilbaína, convocada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, en una desapacible tarde-noche, con poco más de diez grados de temperatura, rachas de viento intermitentes y una ligera lluvia, lo que ha restado afluencia repectos a esta misma movilización de otros años.

Las participantes han coreado lemas en favor de la lucha feminista, contra el fascismo y el colonialismo, y han llamado a responder a toda agresión contra las mujeres.

"Estamos seguras de que hoy miles de personas volverán a tomar las calles. El lema que hemos elegido este año es 'No nacimos para retroceder. Frente al fascismo, feminismo', porque el fascismo representa la violencia estructural que denunciamos y para hacerle frente necesitamos un movimiento feminista fuerte", han manifestado las portavoces del movimiento feminista.

En este sentido, han apuntado que "hoy es 25 de noviembre y en este Día Internacional contra la Violencia Machista tenemos que recordar que el fascismo niega la violencia machista y eso es inaceptable, porque este año cinco mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en Euskal Herria, porque seguimos denunciando a diario abusos sexuales y porque la violencia institucional nos sigue afectando".

Por ello, desde el movimiento feminista han advertido de que no van a retroceder. "Vamos a seguir defendiendo los derechos que hemos conseguido y luchando por conseguir aquellos que aún se nos niegan y por esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a que se organicen y se unan al movimiento feminista", han concluido.

OTRAS MOVILIZACIONES

Sin embargo, esta no ha sido la única movilización de esta tarde en Bilbao por el 25 de noviembre, ya que se han dado otras dos convocatorias, una de Euskal Herriko Feminista Abolizionistak Koordinakundea (EHFAK), integrada en la plataforma estatal de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución, y otra de la Organización Socialista de Mujeres Itaia.

La primera manifestación se ha llevado a cabo a las seis y media de la tarde en la plaza Elíptica por parte de Itaia, que ha destacado la importancia de reforzar la lucha contra el machismo.

"Este año también ha seguido siendo un problema de primer orden para las mujeres: más de 10.000 mujeres han sido agredidas; se han difundido imágenes de mujeres en diversos foros a lo largo de Euskal Herria; se han instalado cámaras en diferentes lugares para grabar a mujeres; ha aumentado la violencia contra menores", ha enumerado, para destacar "la expresión más cruel del machismo" con mujeres asesinadas.

Según ha expresado, es "imprescindible comenzar desde hoy mismo a luchar para garantizar la protección de las mujeres que han sufrido violencia machista. Por un lado, para que puedan acceder, desde el primer momento y sin ningún tipo de condicionante, a una vivienda de calidad que constituya un espacio seguro para ellas. Por otro, para que dispongan de los recursos profesionales necesarios para garantizar su bienestar".

Por su parte, Euskal Herriko Feminista Abolizionistak Koordinakundea (EHFAK) ha llevado a cabo su propia movilización desde las siete y media de la tarde en la plaza Zabalburu, donde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a las calles a denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres "de forma sistemática en todo el mundo".

"Las feministas abolicionistas queremos decir a la sociedad, una vez más, que la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas de violencia extrema contra las mujeres y que atentan contra los derechos humanos. Desde el feminismo no se puede defender el mal llamado trabajo sexual, en realidad, explotación sexual, como un trabajo como otro cualquiera", han alertado.

En este sentido, han apuntado que las entidades locales, con la regulación de los locales, también pueden implementar políticas abolicionistas o regulacionistas. "Hoy denunciamos a todos esos ayuntamientos que normalizan la prostitución como si fuera un trabajo como otro cualquiera y no como una situación de violencia extrema contra las mujeres", han manifestado.

Manifestaciones similares, convocadas por los distintos movimientos feministas se han llevado a cabo en San Sebastián, Vitoria y decenas de localidades vascas.