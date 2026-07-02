Miles de personas piden en las capitales vascas superar modelos lingüísticos educativos en favor del único en euskera

Asistentes a la concentración de Bilbao en respuesta a la convocatoria de Kontseilua en las capitales vascas en favor del euskera - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas ha exigido "superar" en Euskadi el sistema de modelos lingüísticos actuales y apostar por "un modelo educativo generalizado en euskara que garantice que todo el alumnado, en igualdad, sea competente en esta lengua", así como de avanzar en su normalización y revitalización "en un contexto de emergencia lingüística".

Convocados por Euskalgintzaren Kontseilua, organización que reúne las principales entidades sociales a favor del euskara, las concentraciones han tenido lugar a mediodía con el lema 'Justicia para el euskera, euskera para todos/as' en distintos emplazamientos de los campus de la EHU de las tres capitales vascas.

Las movilizaciones se han celebrado ante la Escuela de Ingeniería I, en Bilbao, el Centro Carlos Santamaría de la capital guipuzcoana y en la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, en protesta por las decisiones de varios tribunales de justicia de, tal y como han afirmado, "aprovechar los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) para extender la ofensiva contra el euskera a la educación".

En todas ellas han estado presentes delegados de los sindicatos ELA, LAB y Steilas, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola, así como de las organizaciones estudiantiles IAS e IKAMA, integrantes de formaciones políticas de la izquierda soberanista y grupos de alumnos y profesores de los campus de Leioa, San Sebastián y Vitoria de la EHU, que han mostrado su adhesión a la protesta.

Tras una pancarta donde podía leerse "Euskara guztiontzat", en las tres capitales se ha leído en euskera el comunicado elaborado por Euskalgintzaren Kontseilua, entre palmas y lemas que han sido coreados por los asistentes, como "Euskal Herrian, euskeraz", "Hemen gaude, euskararen alde", "Jo ta ke, irabasi arte" o "Borroka da, bide bakarra".

A raíz de que tribunales de Bilbao ordenaran a la EHU que no tuvieran en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros puestos en el examen de euskera de la PAU a alumnos que luego presentaron denuncia, desde Kontseilua han lamentado que los tribunales aprovechen "los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes" para "extender a la educación una ofensiva contra la normalización del euskara que viene de lejos y profundizar en su desoficialización".

A su entender, con esta decisión, "han premiado y privilegiado la renuncia al euskara" y esa medida evidencia "el menosprecio sistemático" hacia la lengua vasca por parte del poder judicial para perpetuarlo como "lengua de segunda categoría, subordinada al castellano", y en perjuicio de quienes han otorgado al euskera "la misma importancia que al resto de asignaturas, han respetado el lugar que le reconoce el currículo educativo y han hecho el esfuerzo de aprenderlo".

Para Kontseilua, el problema es que el actual sistema de modelos lingüísticos de la educación vasca "deja a miles de estudiantes sin alcanzar un nivel mínimo de euskara", por lo que exigen "superar" el sistema actual y apostar por un modelo educativo generalizado en euskera "adecuado a cada centro, barrio, pueblo o realidad sociolingüística" pero garantizando que todo el alumnado, en igualdad, sea competente en esta lengua" y "realmente se tenga como objetivo euskaldunizar".

GOBIERNO VASCO

Los representantes de Euskalgintzaren Kontseilua que han dado lectura al comunicado han hecho un llamamiento a "toda la ciudadanía a que defienda el euskara, la igualdad y la justicia social" y denuncie "la ofensiva" del poder judicial y "el menosprecio sistemático" que sufre porque, han subrayado, "la ofensiva contra la normalización del euskera no se detiene, se está extendiendo, y ahora ha puesto en su punto de mira el sistema educativo".

En este punto han lamentado que, de nuevo, "el poder judicial se haya situado por encima de las instituciones que cuentan con el conocimiento y la legitimidad para resolver esta cuestión, por encima de la propia EHU e, incluso, del Gobierno Vasco".

En este sentido, desde Kontseilua han dicho ver "con gran preocupación la actitud mostrada en estos días por el Gobierno Vasco ante esta cuestión" y que ha sido "especialmente inquietante comprobar que, en lugar de abordar el verdadero problema, que el sistema vigente deja a parte del alumnado sin alcanzar el nivel mínimo de euskera recogido en el currículo, Educación ha optado por señalar al profesorado encargado de corregir los exámenes, poniendo en duda su conocimiento, rigor y criterio".

Por ello, y tras expresar su apoyo a "todo ese profesorado que trabaja día a día en la enseñanza y transmisión del euskera, así como a quienes han participado en la corrección de las pruebas como parte de esa labor", desde Kontseilua han reiterado que tienen "claro que el núcleo de este problema reside en el sistema de modelos".

A su entender, "desde hace tiempo se sabe y se ha demostrado que los modelos A y B no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo y que, además de obstaculizar el avance en la normalización del euskera, vulneran el derecho de miles de estudiantes a adquirir la lengua".

Por ello, y tras reclamar la generalización del modelo educativo único en euskera para "ofrecer más recursos a quienes menos euskera tienen", han concluido exclamando que "ante la ofensiva, justicia para el euskera, y euskera para todos y todas".