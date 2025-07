Miles de personas se suman en Euskadi a la iniciativa 'Mójate-Busti Zaitez' en apoyo a afectados por Esclerosis Múltiple

La playa de Ereaga (Getxo) acoge el acto central del evento solidario organizado por Esclerosis Múltiple Euskadi

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

Esclerosis Múltiple Euskadi ha reunido este domingo a miles de personas en playas y piscinas de más de 50 localidades vascas, que han respondido a la iniciativa 'Mójate-Busti Zaitez'. Con el apoyo de más de 300 personas voluntarias, el acto solidario a favor de las personas con Esclerosis Múltiple ha sumado nuevas adhesiones, tanto anónimas como más conocidas en el ámbito social, cultural o empresarial.

El acto central de este año se ha celebrado en la playa vizcaína playa de Ereaga, en Getxo (Bizkaia), donde ha tenido lugar el "chapuzón solidario". Entre los participantes, ha destacado el director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, Iñaki Gutierrez Ibarluzea, quien ha valorado la participación ciudadana.

Gutiérrez Ibarluzea ha expresado el compromiso del Departamento de salud para "seguir procurando los mejores tratamientos, las mejores formas de rehabilitación" así como "la mejor capacidad del sistema sobre las prioridades que los ciudadanos y los pacientes establezcan".

El director general para la Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia, José Antonio Barañano, y la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, han incidido en "la importancia de visibilizar y compartir las dificultades que tienen las personas con Esclerosis Múltiple en su día a día".

También se han desplazado hasta Ereaga la eurodiputada Oihane Agirregoitia; el director de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Asier Alustiza; los concejales del Ayuntamiento de Bilbao Juan Ibarretxe y Álvaro Pérez; representantes del Ayuntamiento de Getxo como Keltse Eiguren, Zaloa Campillo, Gorka Mostajo Urtsi Altube y María Jesús Gorroño, y la secretaria general de EH Bildu Bizkaia, Naiara Fernández, entre otros representantes institucionales y políticos.

En representación de los equipos de neurología "que acompañan a las personas con EM todo el año", ha acudido la neuróloga de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Basurto Cristina Llarena, el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Cruces, Alfredo Antigüedad.

Además, decenas de personas se han "mojado" en las redes sociales estos días, entre ellas, las actrices Maribel Salas, Loli Astoreka, Nerea Garmendia y Elisa Lledó. También se ha dado "el chapuzón solidario" Mikel Urmeneta, autor de las camisetas conmemorativas del 'Mójate' con su icónica oveja.

"SATISFACCIÓN"

Esclerosis Múltiple Euskadi ha expresado su satisfacción por que la sociedad vasca haya "respondido una vez más" a este acto "que visibiliza a las 2.800 personas que padecen Esclerosis Múltiple en Euskadi", con especial prevalencia en las mujeres, "y a las 55.000 diagnosticadas todo el Estado".

Según el presidente de la fundación, Alfred Kastrexana, son personas "que están mojadas con esta enfermedad para siempre, porque nunca les va a abandonar".

El joven basauritarra Jonathan Mayo, diagnosticado hace cinco años, ha explicado que la Esclerosis Múltiple llegó a su vida "sin avisar, sin esperarla, sin tregua" para converirse en su "nueva compañera de camino".

Según ha apuntado, a pesar de "los muchos logros alcanzados en investigación, atención médica y apoyo institucional" todavía debe explicar a los demás en qué consiste la enfermedad. "No es que me duelan los huesos, si no que puede que no los llegue ni a sentir. Que, aunque no veas todos mis síntomas, eso no hace que desaparezcan. Que no contagio. Que no es que sea torpe o que en ocasiones sea tan perezoso que no pueda levantarme, sino que tengo una enfermedad que sigue sin cura y que es imprevisible", ha manifestado.

Por esta causa, ha defendido la importancia de Adembi (Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia), que "mejora la calidad de vida" y ofrece "los mejores servicios y atención, para que las casi 400 personas que pasan por el centro cada semana puedan recibir la rehabilitación que necesitan, de la mejor manera posible

Alfonso Kastrexana ha recordado que Adembi nació hace 41 años y 1.331 personas, el 70,9% de quienes tiene Esclerosis Múltiple en Bizkaia, está asociada a esta entidad.

Antes de que se haya procedido al "gran baño de solidaridad" se ha desarrollado la actuación de la soprano Leire Mesa, junto a más de una docena de coristas de la Escuela de música Andrés Isasi de Getxo.

El primer 'Mójate-Busti Zaitez' se celebró en 1997 en las Piscinas de Gorostiza (Barakaldo), para invitar a "mojarse" como símbolo de solidaridad con las personas que sufren Esclerosis Múltiple. La campaña nació con el propósito "de sensibilizar e informar a la sociedad" sobre la Esclerosis Múltiple y obtener ingresos destinados a financiar los servicios de rehabilitación que ofrece la Fundación a las personas "con esta enfermedad neurológica e incurable".

Desde entonces, según la fundación, "el panorama ha dado un vuelco radical" ya que "el arsenal farmacológico permite la aplicación de tratamientos personalizados que han aumentado la esperanza y la calidad de vida de los pacientes" gracias a "su capacidad para modificar el curso natural de la enfermedad".