Miles de realzales llenan los Jardines de Alderdi Eder donostiarra para seguir el partido del final de la Copa

Imágenes de la Real Sociedad en las calles de Sevilla a horas de disputarse la Final de la Copa del Rey. A 18 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía) - Joaquín Corchero - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de aficionados de la Real Sociedad han llenado este sábado por la noche los Jardines de Alderdi Eder de San Sebastián para seguir el partido del final de la Copa que se celebra en la Cartuja de Sevilla y que enfrenta al equipo txuri-urdin con el Athlético de Madrid.

En numerosos pueblos de Gipuzkoa se han instalado pantallas gigantes para ver el encuentro, pero la principal fan zone se encontraba en los jardines de Alderdi Eder donostiarra que ha congregado a miles de realzales.

Durante todo el día ha reinado el ambiente festivo en la capital guipuzcoana y en los pueblos del territorio. Los colores blanco y azul han inundando también las principales calles de Sevilla.

La 'fan zone' de la Real Sociedad ha estado ubicada en la avenida Carlos III de la ciudad hispalense, junto al apeadero de La Cartuja, a unos 20 minutos caminando del estadio. Unos 30.000 txuri-urdin han animado a la Real esta noche en la Cartuja.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha viajado a la capital andaluza, junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, para disfrutar del partido. También se han desplazado a Sevilla, entre otros, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde donostiarra, Jon Insausti.