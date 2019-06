Miles de trabajadores Metal de Bizkaia en huelga se manifiestan en Bilbao en una marcha con incidentes

Publicado 21/06/2019 17:43:06 CET

BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han recorrido este viernes la Gran Vía de Bilbao convocados por los sindicatos del sector del Metal, durante la quinta jornada de huelga organizada en defensa de la renovación del convenio colectivo. ELA, CCOO, LAB y UGT han advertido a la patronal FVEM que si no hay acercamientos en la próxima reunión prevista para julio, proseguirán con las movilizaciones en septiembre.

La marcha ha dado comienzo a mediodía desde el Sagrado Corazón tras juntarse las dos columnas de trabajadores y manifestantes que habían partido desde la zona de Botica Vieja, en Zorrozaurre y desde la avenida Sabino Arana, que ha transcurrido bajo un amplio dispositivo policial de la Ertzaintza.

A lo largo del recorrido, desarrollado entre un fuerte dispositivo policial, se han arrojado petardos y se han cruzado contenedores, que han sido retirados por los ertzainas.

En las inmediaciones de la plaza Circular se han producido cargas contra grupos de manifestantes. En ese punto, los ertzainas han detenido a una persona por lanzar objetos contra los policías y ha sido imputado de un delito de atentado contra la autoridad. Otros tres han sido identificados por desórdenes públicos al comenzar la protesta.

Antes del inicio de la manifestación, las dos columnas han sido recibidas ante la sede del Gobierno Vasco por los responsables del sector de los cuatro sindicatos, ELA, CCOO, LAB y UGT, a quienes acompañaban, líderes sindicales como el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y los secretarios generales en Euskadi, de CCOO, Loli García, y UGT, Raúl Arza,

Tras desplegar la pancarta donde podía leerse: "por un convenio digno, huelga en el Metal de Bizkaia", la marcha ha discurrido por la Gran Vía con furgonetas de la Ertzaintza abriendo y cerrando la marcha y cordones policiales en las aceras que avanzaban a medida que lo hacían los manifestantes.

El responsable de ELA en el sector, Mikel Etxebarria, ha calificado de "masivo" el seguimiento de la jornada de huelga, que ha cifrado en el "85% e incluso superior". En su intervención, ha advertido a la patronal FVEM de que en la reunión que está pendiente de convocar en julio, "queremos medidas efectivas para aspectos como la precariedad y, si no hay acuerdo en los 10 puntos recogidos en la plataforma sindical conjunta, la lucha en el metal de Bizkaia va a continuar".

MALA FE

Por su parte, el portavoz de CCOO, Iker Gonzalo, ha acusado a la patronal de estar planteando una negociación "de mala fe" porque "se ríe de todos los trabajadores del sector con sus propuestas". "Por eso vamos a seguir apostando por la movilización después de una jornada como la de este viernes donde han salido de manera unánime a la huelga con cientos de empresas cerradas", ha advertido.

La responsable de LAB, Eulate Zilonizaurrekoetxea, ha afirmado que después de "la foto que arroja esta manifestación, se hace evidente la mentira de FVEM cuando rebaja la participación en los paros porque el seguimiento está siendo tremendo y está siendo casi absoluto en algunas zonas".

Zilonizaurrekoetxea ha calificado de "insostenible la postura que mantiene la patronal, cuando dicen que nos van a convocar para julio". "No sabemos para qué hay que esperar tanto, habiendo esta situación en el sector y en las calles si no es porque FVEM no quiere un nuevo convenio y queda claro que los trabajadores sí lo quieren y lo necesitan", ha señalado.

Finalmente, José María Rojo, de UGT Euskadi, ha remarcado que las calles de Bizkaia "están siendo testigos" este jueves y este viernes de "las mareas humanas del sector del Metal vizcaíno en defensa de sus derechos, que no son otros que la renovación de su convenio colectivo y por unas condiciones laborales dignas y justas".

Rojo ha criticado la actuación de la Ertzaintza, "con cargas y detenciones y actuaciones preventivas este viernes con los trabajadores que integraban los piquetes", y ha añadido que "no se debería haber llegado hasta este punto porque por nuestra parte la negociación sigue abierta".

A su juicio, "lo que está claro es que la patronal debe realizar un acercamiento real hacia las posiciones sindicales, porque si no, el conflicto permanecerá porque hoy día hay demasiadas cosas y demasiada distancia nos separa, por lo que, si siguen como hasta ahora, en septiembre seguiremos con las movilizaciones".