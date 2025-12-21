Miles de vascos disfrutan de la Feria de Santo Tomás de Bilbao y San Sebastián con una mañana pasada por agua

Cientos de personas se protegen de la lluvia mientras visitan el mercado de Santo Tomás, en Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de vascos disfrutan este domingo de la tradicional Feria de Santo Tomás en Bilbao y San Sebastián que por la mañana ha estado pasada por agua, ya que la lluvia no ha dado tregua, sobre todo en la capital vizcaína.

Los 76ª edición de la Feria de Santo Tomás de Bilbao ha abierto a las nueve de la mañana sus 243 casetas, 166 puestos de venta directa de productos locales y 12 txosnas ya bajo la lluvia, que no ha aparecido en hasta las doce del mediodía en la capital guipuzcoana, que cuenta con 163 puestos y numerosas actividades.

El mal tiempo no ha hecho desistir a vizcaínos y guipuzcoanos que, paraguas en mano, han querido disfrutar de esta Feria, esperada durante todo el año, para degustar y comprar los productos de los baserritarras, que este año han experimentado subida de precios, como por ejemplo los huevos, que se encontraban por alrededor de 4 euros y medio la docena.

El talo con chorizo (con precios de entre los 5,30 y 7 euros) y la sidra y el txakoli han volado entre los asistentes a la azoka de Santo Tomás de Bilbao, organizada por BBK. En los 166 puestos instalados en el Arenal se han visto legumbres, frutas, hortalizas, carnes, embutidos, lacteos, miel y conservas, entre otros.

La miel se podía comprar a 13 euros, la botella de txakoli costaba entre 8 y 10 euros, la sidra 5 euros, las alubias de Gernika 20 euros el kilo, el chorizo 28,5 euros el kilo, el queso entre 25 y 30 euros el kilo, la botella de vermut entre 13 y 17 euros, y el txoripan a 3 euros la unidad, un producto que en anteriores años se adquiría por dos. Las castañas estaban casi a 7 euros el kilo y el pastel vasco a 13 y 14 euros.

RACIONES DE ALUBIAS

Bisubi, la fundación de cocineros de Bizkaia, ha coordinado un año más la propuesta más solidaria del mercado. Desde primera hora de la mañana, sus integrantes, voluntarios y colaboradores han cocinado a fuego muy lento 4.500 raciones de alubias de Gernika, con sus sacramentos, siguendo el método de putxera tradicional (olla ferroviaria).

La raciones solidarias se han degustado por 4 euros en la zona de los Tinglados, y con 8 euros se podías llevar a casa. Cada euro recaudado se destinará a asociaciones que trabajan por la inclusión social y el bienestar de Bizkaia.

La Feria concluirá en el Arenal bilbaíno a las ocho de la tarde con una previsión de que más de 100.000 personas la visiten a lo largo de la jornada.

LA CERDA POXPOLIN

Poxpolin es el nombre de una cerda mixta de la raza Duroc, criada en libertad y que pesa unos 370 kilogramos, que ha sido la protagonista de la Feria de Santo Tomás de San Sebastián, en la plaza de la Constitución. En la tradicional exposición de animales, ubicada en la plaza Okendo, han podido verse además vacas, ovejas o cabras. Faltaban en esta ocasión las aves por la restricciones sanitarias.

La muestra agro de la capital guipuzcoana ha contado con una amplia programación y 163 puestos, ubicados en ocho lugares diferentes del Centro y Parte Vieja, en los que no podían faltar el talo y la txistorra. El bocadillo de txistorra se puede encontrar por 5 euros, el taleo entre los 5,5 y 7,5 euros, la botella de sidra a 4,5 euros o el pastel vasco a 13 euros.