El Ministerio de Memoria Democrática demandará la retirada de la inscripción franquista de Baños de Ebro (Álava)

Actuará ante la falta de respuesta del alcalde del PP al primer requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno

VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática enviará un requerimiento al Ayuntamiento de la localidad riojano alavesa de Baños de Ebro, para que retire una inscripción franquista de un edificio municipal, ya que "vulnera" la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Así lo han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco a Europa Press, "ante la falta de contestación oficial" del Consistorio a un primer requerimiento que la Delegación ya le realizó "antes del verano".

Concretamente, será el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien realice esta demanda, con el objetivo de que el Ayuntamiento de Baños de Ebro retire esta simbología franquista, grabada en piedra en el dintel de la ventana de un edificio municipal con el lema franquista 'Caídos por Dios y por España'.

El Gobierno de España actuará "en cumplimiento de la legislación vigente" y ante la falta de respuesta de su alcalde, el popular Francisco Javier García, que en ocasiones ha manifestado de forma pública su intención de no retirar la inscripción.

Será la tercera petición que recibirá el Gobierno local para eliminar esta simbología franquista de su municipio, tras los requerimientos que realizó hace ya más de cinco meses el PSE-EE de Rioja Alavesa, que fue quien denunció su existencia, y la Delegación del Gobierno antes de iniciarse el verano.