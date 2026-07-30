La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Base Militar de Araca en Vitoria-Gasteiz

La ministra de Defensa, Margarita Robles,en su visita a la Base Militar de Araca en Vitoria-Gasteiz - MINISTERIO DE DEFENSA

VITORIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves la Base Militar de Araca en Vitoria-Gasteiz, un espacio que se encuentra inmerso en un proyecto de remodelación y modernización para mejorar sus infraestructuras de cara al traslado de personal desde el acuartelamiento de Loyola (Gipuzkoa).

Robles ha conocido de primera mano las instalaciones militares y ha departido con los militares destinados en esta base alavesa que cuenta con las unidades del ejercito USBA Araca, Agrupación de apoyo Logístico III/61, el Cuartel General Fuerza Logística Operativa Vitoria y el CECOM4260.

El traslado militar desde el cuartel de Loyola, en San Sebastián, hacia la base de Araca, en Vitoria-Gasteiz, implica la reubicación de unos 400 efectivos del batallón Legazpi (Tercio Viejo de Sicilia 67) y cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros para acondicionar el cuartel de Araca.

El Ministerio de Defensa impulsa esta medida para liberar terrenos destinados a construir unas 1.700 viviendas protegidas a orillas del río Urumea en San Sebastián.