VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mitad de las empresas alavesas prevé un incremento en el ritmo de desaceleración del mercado en los próximos meses, según el Observatorio de SEA. El estudio, realizado el pasado mes de septiembre, se ha llevado a cabo a través de una encuesta entre empresas segmentadas en cinco sectores.

Este informe refleja un aumento de los costes y una reducción de los márgenes empresariales, aunque la creación y mantenimiento del empleo continúa mostrando fortaleza, según ha informado SEA en un comunicado.

El observatorio destaca que el 47% de las empresas cuentan con una cartera de pedidos débil o muy débil. Por otro lado, el 73% mantiene su capacidad productiva por encima del 60%, un dato que representa una nueva caída respecto a informes anteriores.

En cuanto a los mercados, el exterior muestra un empeoramiento para el 42% de las empresas, mientras que el mercado nacional mejora, con un 33% que reporta un aumento de las ventas frente al 12% registrado en el informe anterior.

El absentismo laboral se consolida como el principal motivo de preocupación para la mayor parte de las empresas, dado que --según ha recordado la patronal-- "Álava lidera este indicador en todo el Estado con una media de 25 días por trabajador al año". Los costes laborales y la dificultad para contratar personal cualificado completan los primeros puestos de este listado de preocupaciones.

DEBILIDAD GENERAL

Más allá de las fronteras territoriales, la debilidad general de la economía preocupa a cuatro de cada diez empresas, junto a otros factores como la situación geopolítica o la inestabilidad política.

En cuanto a las políticas públicas, las empresas alavesas reclaman de forma prioritaria una reducción de la fiscalidad empresarial, demanda expresada por el 69% de las compañías, así como una menor intervención en el ámbito de las relaciones laborales y la negociación colectiva, señalada por el 53%.

Entre otras peticiones de los empresarios, destacan la demanda de estabilidad política, la agilidad en la concesión de ayudas y la ausencia de competencia pública en determinados sectores.