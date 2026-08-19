La M.O.D.A y Janus Lester actuarán en Leioa del 19 de septiembre en el parking junto a la estación de Metro de Lamiako

Archivo - 'La M.O.D.A.', uno de los grupos del Muwi 2026 - MUWI LA RIOJA FEST 2026 - Archivo

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concierto de La M.O.D.A y Janus Lester, organizado por el Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) para el próximo 19 de septiembre con motivo del 500 aniversario del municipio, cambiará de ubicación por motivos de organización y logística, y se celebrará finalmente en el parking junto a la estación de metro de Lamiako, y no en los terrenos de la DOW, como estaba previsto en un inicio, según ha informado el Consistorio.

El concierto será gratuito y comenzará a las 19.00 horas con la actuación de Still Rising, como grupo ganador del concurso Hamaika Soinu, organizado también por el Ayuntamiento de Leioa, como parte de la programación con motivo del quinto centenario de la localidad.

A continuación, a las 20.30 horas, será el turno de Janus Lester, uno de los artistas más destacados del panorama musical euskaldun que ofrecerá en Leioa un repertorio cargado de sus temas más conocidos.

La gran actuación de la noche llegará a las 23.00 horas con La M.O.D.A.. La banda ofrecerá un potente directo con las canciones que, año tras año, la han convertido en uno de los grupos más queridos por el público, según el Consistorio.