Montehermoso acoge una doble exposición con las mejores obras del Certamen Arte Vital 2024 y 2025

Maider Varona, Víctor Echevarría, Aiskoa Pérez y Mario Marco, ganadores de esta edición, han recibido un premio de 1.500 euros cada uno

VITORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz acoge la doble exposición del Certamen Arte Vital, organizado por Fundación Vital, que incluye las obras ganadoras de la edición de este año junto a una selección de las mejores presentadas y obras nuevas de los ganadores de 2024, una muestra que se puede visitar hasta el próximo 5 de noviembre.

La exposición, inaugurada este viernes, ha sido posible por la Fundación Vital con la colaboración de ZAS Kultur, con quien comparte el objetivo de contribuir al impulso del arte más cercano dando apoyo y visibilidad a los artistas 'kilómetro 0'.

El jurado de esta edición, compuesto por profesionales de prestigio del mundo del arte, la cultura y la crítica como Daniel Castillejo (ex director de Artium), Rocío López (fotógrafa), Nerea Lekuona (artista) y Txaro Arrazola (artista y docente de Bellas Artes en la EHU), ha analizado las 147 obras presentadas y seleccionado un total de 35.

Entre todas han elegido como ganadores de esta edición a los gasteiztarras Maider Varona (2001), por su instalación de video, telas y papel titulada 'Geratzen (DENA) = BILKETa · ZATIKA (tzea)'; Víctor Echevarría (1995), por 'Retales. Tercer movimiento', un óleo sobre lienzo; Aiskoa Pérez (1986), autora de 'In style of', impresión sobre composite; y Mario Marco (1999), por 'Interurbanismo', composición fotográfica.

Los cuatro recibirán sendos premios de 1.500 euros y la posibilidad de una exposición colectiva el próximo año. Todas estas obras, junto a otras seleccionadas por el jurado, podrán verse en Montehermoso y estarán incluidas en un catálogo.

EXPOSICIÓN 2024

La segunda parte de la exposición que puede verse en Montehermoso incluye obras nuevas de los ganadores de 2024. Itzal García ha preparado un 'Manifiesto del Artista en Barbecho' y dos obras más: una instalación hecha con algodón, sal, plantas, sombrero y chaqueta, y la proyección de una 'performance' realizada en el Valle Salado.

Por su lado, Eloísa Montoya tendrá nueve obras realizadas sobre acetato que reflejan distintas personalidades de su entorno más cercano; Zigor Urrutia, obras de gran formato de alto impacto visual y cargadas de significado social; y Alex Acevedo reproducirá en una sala las vivencias propias de un artista incipiente y las inquietudes vitales de alguien de su edad (19 años).

Esta edición de Certamen Arte Vital ha contado, además de la doble exposición en Montehermoso, con una mesa redonda con los ganadores de 2024.

El objetivo de este Certamen de Arte Vital es apoyar y difundir el arte cercano, realizado en Álava, y a sus artistas, con el único requisito de ser mayores de 16 años y haber nacido, residir, estudiar o trabajar en el Territorio Histórico de Álava. Está abierto a todas las artes visuales: pintura, escultura, fotografía y otras técnicas. El tema es libre.