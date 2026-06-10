Montehermoso selecciona los proyectos de Jorge Isla, Maider Aldasoro, Ariana Rac y Javier Ozcoidi

'Flecos', De Maider Aldasoro - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Montehermoso ha seleccionado los cuatro proyectos que gracias a su convocatoria anual de 'Ayudas a la Producción de Proyectos Artísticos' recibirán 7.000 euros y se expondrán en el Centro Cultural a lo largo de 2027: los trabajos 'Jusqu'ici tout va bien', de Jorge Isla; 'Eztizko karamelo', de Maider Aldasoro; 'El axioma que se pliega en grieta', de Ariana rac; y 'Una imagen para un directo, un directo para una imagen', de Javier Ozcoidi.

El jurado, integrado por Iker Fidalgo (investigador y productor cultural), Andrea Estankona (comisaria e investigadora en análisis cultural) y Luis Mª Pascual (responsable del Centro Cultural Montehermoso), ha seleccionado estas cuatro propuestas de entre las 83 que se presentaron.

Según ha trasladado el centro cultural, todas ellas comparten "una atención común a las relaciones entre imagen, materia, cuerpo y espacio, entendidas como elementos en constante transformación".

"Desde su creación en 2012, esta línea de ayudas se ha consolidado como una de las convocatorias de referencia en el ámbito del arte contemporáneo en Euskadi tanto por su impulso económico como por su apuesta por la producción de obra, el acompañamiento editorial y el impulso a prácticas artísticas experimentales", ha destacado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación.

Además del apoyo económico y de la oportunidad de realizar una exposición, la convocatoria también ofrece la edición de un catálogo y un programa de actividades paralelas --talleres, encuentros, visitas guiadas y presentaciones-- que se anunciarán en el momento de cada exposición.

"Con esta selección, Montehermoso reafirma su compromiso con la producción contemporánea y con el apoyo a prácticas artísticas que abordan cuestiones sobre la construcción de los imaginarios contemporáneos y su impacto en la percepción del mundo, el territorio y los cuerpos que lo habitan. Todo ello a través de lenguajes como la instalación, la escultura, la performance o la investigación visual", ha expuesto la edil.

PROYECTOS SELECCIONADOS

'Jusqu'ici tout va bien', de Jorge Isla (Huesca, 1992), propone una lectura crítica del paisaje contemporáneo a partir de la interacción entre acción humana, dispositivos técnicos y entorno inmediato. La obra aborda el paisaje como un sistema en transformación constante, donde "las dinámicas de uso, explotación y representación condicionan la forma en que lo percibimos y lo habitamos".

Por su lado, 'Eztizko karamelo', de Maider Aldasoro (México, 1992), es un trabajo de instalación escultórica basado en la transformación de materiales textiles y metálicos vinculados a lo doméstico. El proyecto "desplaza objetos cotidianos hacia un territorio simbólico donde lo escenográfico, lo íntimo y lo fantástico se entrecruzan, con referencias a la escenografía teatral, la historia del vestuario y la estética del deseo".

'El axioma que se pliega en grieta', de Ariana Rac (Vitoria-Gasteiz, 1999), es un proyecto instalativo que "plantea el temblor como condición de transformación material, corporal y política". A través de estructuras metálicas deformadas y materiales tensionados, la obra genera cuerpos híbridos en vibración constante, donde la inestabilidad se entiende como estado productivo.

Por último, 'Una imagen para un directo, un directo para una imagen', de Javier Ozcoidi (Pamplona, 1999), investiga la construcción de imaginarios contemporáneos a partir de la relación entre imagen, cuerpo y cultura pop. A través de la escultura y la performance, transforma objetos asociados al espectáculo en dispositivos escultóricos que funcionan como escenarios activados, generando "una circulación continua entre representación y presencia".