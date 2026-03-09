MPEH llama a participar en la huelga del 17 de marzo por un SMI propio y para acabar con el "saqueo empresarial"

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha llamado a personas pensionistas y trabajadoras a participar en la huelga general del 17 de marzo para reclamar el establecimiento de un Salario Mínimo en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y acabar con el "saqueo empresarial".

En un comunicado, han defendido que "incrementar el SMI es imprescindible para garantizar a las personas trabajadoras el acceso a unas condiciones de vida digna y acabar con la brecha de género".

"Cuando las grandes empresas financieras y de la energía obtienen, año tras año, beneficios récords, cuando los beneficios netos de las empresas no financieras cuatriplican el incremento de los salarios, es injustificable que la patronal ni siquiera se siente a negociar con los sindicatos el SMI", han advertido.

En la misma línea, han criticado que cuando en el Parlamento vasco PNV y PSOE "impiden discutir las Iniciativas Legislativas Populares, apoyadas por centenares de miles de firmas, hacen causa común con quienes expolian la riqueza que producen por las personas trabajadoras".

Por ello, ha afirmado que "despreciar la demanda sindical de un SMI digno y complementar las pensiones mínimas hasta el SMI, es una burla a la participación democrática de la ciudadanía".

En ese sentido, han responsabilizado a PNV y PSE de "la miseria de miles de personas mayores pensionistas que no pueden llegar a final de mes y de miles de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad de construir un proyecto de vida autónomo".

"Las personas pensionistas lo sabemos por experiencia. La única garantía para conseguir nuestras demandas es la movilización, la lucha", han remarcado desde el MPEH.

Según han asegurado, la huelga general convocada para el 17 de marzo es "imprescindible para acabar con el saqueo empresarial y la complicidad de quienes en los Parlamentos lo apoyan". "Tenemos en nuestras manos la posibilidad de que aquí y ahora las cosas cambien", ha afirmado.