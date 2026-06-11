MU se alza con el primer premio en el reto de Familia Martínez de los XVII Premios Nacionales de Envase

SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mondragon Unibertsitatea (MU) ha logrado el primer premio y un accésit en el reto de Familia Martínez de los XVII Premios Nacionales de Envase, organizados por el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje.

En esta edición, los proyectos galardonados han dado respuesta a desafíos reales planteados por Grupo Pikolinos, DS Smith, DAMEL GROUP, Qiub, Familia Martínez y Alpesa, según han indicado desde MU.

Estos trabajos han sido seleccionados entre los más de 200 proyectos presentados por más de 1.000 estudiantes procedentes de 34 universidades y escuelas de diseño de toda España. Mondragon Unibertsitatea ha conseguido un primer premio y un Accésit en esta edición en el reto planteado por Familia Martínez, diseñar soluciones de packaging pensadas para el uso en airfryer.

El primer premio ha sido para Ane Pelayo, Garazi Portillo y Yaiza Zuazo, de MU, con 'Aeris', un sistema de envasado modular y divisible que convierte el envase en parte activa del cocinado.

En este reto, también ha obtenido un accésit la propuesta de Iñaki Aldazabal Lete, Saioa Pérez Astigarraga, Amaia Resano Busteros y Lorea Zaballos De Miguel, también de MU. Su proyecto, 'Fracta', se compone de un recipiente principal dividido en dos compartimentos independientes, unidos mediante una línea de separación frangible que permite organizar y calentar diferentes alimentos dentro de un mismo envase. En su interior, incorpora una rejilla elevada sobre la que se dispone el alimento, generando una separación respecto a los líquidos que se producen durante el proceso.